Tak czytam, czytam te komentarze… jeśli hybryda to aż takie zagrożenie dla zdrowia i życia to co dopiero farbowanie/ rozjaśnianie włosów, kremy do depilacji, czy chociażby szorowanie łazienki Domestosem dwa razy w tygodniu… i wieeeele innych. Może by tak spojrzeć na to wszystko holistycznie, a nie popadać w paranoje i fiksować się w komentarzach