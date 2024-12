Makijaż sylwestrowy rządzi się swoimi prawami. Musi rzucać się w oczy, błyszczeć, a nawet prowokować. 31 grudnia nie obowiązują nas żadne zasady - tego dnia możemy pozwolić sobie nawet na najbardziej szalony , wymykający się wszelkim ramom make-up . W dodatku, większość z nas jest w stanie wykonać go samodzielnie!

Światowy specjalista w dziedzinie kolorów, czyli założony w 1986 roku Instytut Pantone ogłosił, że kolorem roku 2025 będzie Mocha Mousse , czyli odcień brązu, "emanujący ciepłem i elegancją". Mocha Mousse to bardzo delikatny, a jednocześnie głęboki ton, który według Instytutu, ma wprowadzać uczucie harmonii i spokoju, nawiązywać do natury i dawać odprężenie. Wybór tego koloru jest więc odpowiedzią na współczesne potrzeby - większość z nas łaknie wyciszenia, chce odzyskać równowagę i zagubiony w codziennym pędzie spokój. Noc sylwestrowa nie jest może idealnym momentem na zaspokojenie tych potrzeb, ale Nowy Rok z powodzeniem przywitać możemy w makijażu inspirowanym najmodniejszym kolorem 2025.

Według makijażystów, najlepszym i najprostszym sposobem na przemycenie tego odcienia w makijażu jest zastosowanie cieni do powiek lub szminki Mocha Mousse . Najlepiej sprawdzą się one u kobiet o ciepłym typie urody takich jak wiosna czy jesień. Z mochą idealnie harmonizuje brzoskwiniowa cera oraz jasnobrązowe i piwne oczy. Panie będące urodowym latem lub zimą również mogą sobie na nią pozwolić, pod warunkiem jednak, że przemycą w make-upie kolory, które dodatkowo podkreślą różową cerę oraz chłodne, niebieskie oczy.

A skoro o brokacie mowa... Kilka lat temu przeżywał on swój wielki powrót i jak się okazało, został z nami na dłużej. Makijażyści przekonują, że hitem tegorocznego sylwestra będą mocne, neonowe powieki, oprószone kolorowym brokatem. Co ciekawe, brokat ten możemy, niby od niechcenia, rozsypać na całej twarzy, podkreślić nim policzki czy łuk brwiowy, a nawet usta. W sylwestra możemy pozwolić sobie na wszystko, a brokatowy makijaż to kwintesencja szaleństwa i dobrej zabawy.