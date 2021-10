Masaż twarzy mrożonym ogórkiem. Pielęgnacyjny hit z TikToka

Zalety masażu twarzy

W krótkim czasie masaż twarzy za pomocą płytki gua sha zyskał na popularności. Za jego pomocą można rozluźnić mięśnie, ujędrnić skórę i się odprężyć.



Regularne wykonywanie masażu może doprowadzić m.in. do spłycenia zmarszczek, zmniejszenia porów i poprawienia przepływu krwi.



Na TikToku pojawił się kolejny pielęgnacyjny trick, który wiąże się z masażem twarzy. W tym przypadku kamienne akcesoria zostały zastąpione zmrożonym ogórkiem.



Zdjęcie Masaż mrożonym ogórkiem koi skórę i może pomóc w rozjaśnianiu przebarwień / 123RF/PICSEL

Na czym polega masaż twarzy mrożonym ogórkiem?

By wykonać masaż za pomocą zielonego warzywa, należy przekroić ogórka na pół i włożyć go do zamrażarki na kilka godzin.



Po tym czasie należy przyłożyć go do twarzy i wykonywać okrężne ruchy. Masaż powinien trwać od pięciu do dziesięciu minut. Warto mieć na uwadze, że tylko regularnie wykonywanie tego pielęgnacyjnego zabiegu przyniesie oczekiwane efekty.



TikTok

Masaż mrożonym ogórkiem może okazać się pomocny w niwelowaniu opuchlizny. Za pomocą składników odżywczych skóra staje się zregenerowana i miękka. Ponadto masaż mrożonym ogórkiem koi skórę i może pomóc w rozjaśnianiu przebarwień.



Po wykonanym masażu ogórka można wykorzystać następnym razem. Wystarczy odkroić kawałek i ponownie schować go do zamrażarki.

