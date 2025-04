Dlaczego to właśnie na nią warto zwrócić uwagę, planując swoje urodowe rytuały? Zielone herbata jest mniej przetworzona niż inne gatunki, więc zachowuje więcej korzystnych dla zdrowia związków. To prawdziwa skarbnica składników aktywnych. Bywa nazywana eliksirem młodości przez wysoką zawartość witamin C oraz E. Do tego dochodzą cynk, miedź, potas, wapń, mangan i dobroczynne polifenole. W rezultacie zielona herbata znajduje szerokie zastosowanie w kosmetyce.