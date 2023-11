Mężczyźni lubią go u kobiet na paznokciach, stylistki niekoniecznie. O jaki kolor paznokci chodzi?

Uroda

Czerwień to najczęściej wybierany kolor paznokci. Uwielbiają go kobiety, a także ich partnerzy. Jednak inaczej jest w przypadku stylistek - one często mają go już po prostu dosyć i chciałyby wykonywać bardziej oryginalne stylizacje. Zobacz, jak można urozmaicić czerwony manicure.

Zdjęcie Czerwone paznokcie są nudne dla stylistek / 123RF/PICSEL