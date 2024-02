Na zmarszczki działają jak nic innego. Prasują je niczym żelazko

Pielęgnacja kosmetykami z witaminą C. Jak działają?

By zachować młody wygląd, warto zadbać o prawidłową pielęgnację twarzy opartą na dokładnie dobranych produktach. Uwagę warto zwrócić m.in. na kosmetyki z witaminą C. Jak działają? Przede wszystkim redukują przebarwienia i zaczerwienienia skóry.

Witamina C rozjaśnia skórę i nadaje jej zdrowy oraz promienny wygląd. Dodatkowo wspomaga produkcję kolagenu i elastyny, a co za tym idzie, poprawia elastyczność i zmniejsza widoczność linii oraz drobnych zmarszczek.

Kosmetyki z witaminą C warto stosować codziennie rano

Kosmetyki z witaminą C warto stosować codziennie rano 123RF/PICSEL

Na tym jednak nie koniec. Witamina C wzmacnia działanie ochrony przeciwsłonecznej, jeśli jest nakładana rano przed kremem z filtrem. Poza tym jest silnym antyoksydantem, a więc niweluje działanie wolnych rodników. To z kolei znacząco opóźnia proces starzenia skóry.

Jak stosować kosmetyki z witaminą C?

Po kosmetyki z witaminą C warto sięgać w każdym wieku. Sprawdzą się zarówno u kobiet po 20, jak i 50 roku życia. Wcześniej warto jednak dobrać odpowiednie stężenie do potrzeb skóry - od 5 do 20 proc.