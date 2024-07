Grzywki to prawdziwy hit we fryzjerstwie od wielu lat. Do mody wracają te inspirowane stylem Brigitte Bardot, czyli grzywka z akcentem francuskim albo układana na bok. Warto jednak wiedzieć, że jest jeden rodzaj, który niekorzystnie wpłynie na wygląd, a mianowicie - gęste kosmyki opadające na czoło. To najlepszy przykład damskiej fryzury, która ma istotny wpływ na kobiecy wygląd. Zamiast dodać twarzy świeżego look'u, osiągniesz odwrotny skutek. Dołożysz sobie optycznie więcej kilogramów, a oczy będą sprawiać wrażenie mniejszych niż są w rzeczywistości.