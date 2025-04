Skąd się biorą blizny potrądzikowe?

Blizny po trądziku to efekt głębokich stanów zapalnych w skórze. Kiedy pojawia się duża krosta, uszkadza ona tkankę, a organizm próbuje ją naprawić, tworząc nową skórę. Problem w tym, że nie zawsze robi to idealnie - czasem zostają wgłębienia, a czasem wypukłości. Najczęściej blizny powstają, gdy zmiany trądzikowe są mocno zaognione, długo się goją lub gdy skóra jest stale rozdrapywana i wyciskana. Im większe uszkodzenia, tym trudniej skórze wrócić do pierwotnego wyglądu.

Dobrym wyborem są peelingi chemiczne, które złuszczają martwy naskórek i pobudzają skórę do odnowy 123RF/PICSEL

Terapia indukcji kolagenu. Na czym polega?

Jednym z najskuteczniejszych zabiegów na blizny potrądzikowe jest mikronakłuwanie skóry, czyli tzw. terapia indukcji kolagenu. Polega na kontrolowanym uszkadzaniu skóry przy pomocy setek mikroskopijnych igieł, co pobudza organizm do intensywnej regeneracji. W efekcie skóra staje się bardziej jędrna, a blizny stopniowo się spłycają. Do najpopularniejszych metod należą Dermapen i radiofrekwencja mikroigłowa, które łączą mikronakłuwanie z podgrzewaniem skóry falami radiowymi. Dzięki temu efekty są szybsze i bardziej spektakularne. Zabieg jest bezpieczny, choć wymaga kilku sesji - pierwsze efekty widać już po miesiącu, ale pełna regeneracja skóry zajmuje nawet pół roku.

Laser na blizny potrądzikowe

Jeśli blizny są głębokie, najlepszym rozwiązaniem jest laser, który dosłownie "wygładza" skórę. Największą popularnością cieszy się laser frakcyjny CO₂, który działa na zasadzie mikrouszkodzeń - usuwa zewnętrzne warstwy skóry i stymuluje produkcję nowego kolagenu. Efekty? Skóra staje się gładsza, bardziej jednolita i wyraźnie odmłodzona. Proces gojenia trwa kilka dni, a dla optymalnych rezultatów zaleca się serię zabiegów. Istnieją też łagodniejsze wersje laseroterapii, np. laser pikosekundowy, który działa delikatniej, ale wymaga więcej powtórzeń.

Peelingi chemiczne

Nie każda kobieta chce się poddawać inwazyjnym zabiegom. Dla tych, które szukają mniej drastycznych metod, dobrym wyborem są peelingi chemiczne. Kwas glikolowy, salicylowy czy TCA (trójchlorooctowy) złuszczają martwy naskórek i pobudzają skórę do odnowy. Choć nie zlikwidują głębokich blizn, znacząco poprawią strukturę skóry i wyrównają koloryt. Najlepsze efekty daje seria kilku zabiegów, a co ważne - można je łączyć z innymi metodami, np. mikronakłuwaniem, co potęguje działanie regeneracyjne.

Domowe sposoby na blizny potrądzikowe

Choć profesjonalne zabiegi dają najszybsze i najbardziej widoczne efekty, istnieją również domowe sposoby, które mogą pomóc w poprawie wyglądu skóry. Kwasy AHA i BHA (np. kwas glikolowy, mlekowy czy salicylowy) stosowane w serum lub tonikach delikatnie złuszczają naskórek i wyrównują koloryt skóry.

Domowe metody, na przykład kwasy AHA i BHA oraz olejek z dzikiej róży, mogą wspomagać regenerację skóry CanvaPro INTERIA.PL

Warto też sięgnąć po olejek z dzikiej róży, który wspomaga regenerację i zmniejsza widoczność blizn. Maseczki z miodu i cytryny mogą delikatnie rozjaśnić przebarwienia, a aloes przyspiesza gojenie i działa nawilżająco. Kluczowa jest systematyczność - efekty domowej pielęgnacji pojawiają się powoli, ale przy regularnym stosowaniu mogą zauważalnie poprawić stan skóry.

