Płukanka z orzecha włoskiego to doskonała alternatywa dla chemicznych farb do włosów. Przyciemni siwe odrosty dzięki temu, że zawiera juglon, który ma właściwości barwiące. Nie tylko nie podrażni on skóry podczas przyciemniania siwizny, ale wręcz dobrze wpłynie na kondycję skóry. W starożytności juglon zawarty w orzechach włoskich był wykorzystywany w medycynie ludowej do wspomagania leczenia ran. Niemałe znaczenie w użyciu tej płukanki mają również taniny, które dzięki właściwościom antybakteryjnym i ściągającym wzmocnią skórę głowy i włosy.

Płukanka z orzecha włoskiego na siwiznę: przepis

Aby zrobić płukankę z orzecha włoskiego na pokrycie siwych włosów, potrzebujesz zaledwie dwóch składników. Są to skorupki z 10 orzechów oraz litr wody. Przygotowanie mikstury jest banalnie proste i zajmie ci godzinę, nie jest to jednak czas wymagający pełnej aktywności. Oto dokładny przepis na płukankę z orzecha włoskiego krok po kroku:

Rozgnieć skorupki orzecha włoskiego na drobne kawałki. Umieść je w garnku i zalej litrem wody. Doprowadź wodę do wrzenia, a następnie gotuj na małym ogniu przez godzinę. Odstaw płyn do ostygnięcia i przecedź go przez sitko.

Taka ilość wywaru wystarczy na jednorazowy zabieg na siwe odrosty. Dzięki gotowaniu, ze skorupek wytrąca się juglon i taniny, które mają właściwości barwiące.

Jak stosować płukankę z orzecha włoskiego? Na to uważaj

Płukanka z orzecha włoskiego świetnie sprawdzi się na włosach zniszczonych farbowaniem i porowatych. Nie tylko ich nie osłabi, ale wręcz wzmocni ich kondycję i poprawi wygląd. Aby uzyskać jak najlepszy efekt, orzechową płukankę nakładaj na głowę dwa do trzech razy w tygodniu. Najpierw umyj włosy szamponem i spłucz głowę. Następnie nałóż na włosy płukankę i owiń głowę ręcznikiem na pół godziny. Do zabiegu użyj starego ręcznika lub takiego, którego zwykle używasz do farbowania, gdyż materiał zabarwi się na brązowo. Po upływie pół godziny spłucz dokładnie głowę. Jeśli chcesz zlikwidować jedynie siwe odrosty, nakładaj na nie preparat za pomocą wacika.

Na co uważać stosując płukankę z orzecha włoskiego? Na alergię. Aby sprawdzić, czy nie masz uczulenia, wypróbuj najpierw preparat na małej powierzchni skóry w niewidocznym miejscu. Jeśli pojawi się wysypka, opuchlizna lub zaczerwienienie, zrezygnuj z tego sposobu na siwe odrosty. Używając wywaru z orzecha włoskiego, musisz się też liczyć z tym, że zabarwi on nie tylko włosy, ale również umywalkę, wannę, miskę czy kafelki. Będą to jednak plamy łatwe do usunięcia.

Łupiny orzecha włoskiego to surowiec na płukankę do włosów. 123RF/PICSEL

Efekty stosowania orzechowej mikstury do włosów

Płukanka z orzechów włoskich do włosów to zabawa dla cierpliwych, jej efekty pojawią się dopiero po kilku tygodniach używania. Warto pamiętać, że każdy włos ma nieco inną strukturę i to może powodować różnice w czasie, w którym zobaczymy pierwsze skutki używania orzechowej mikstury. Wywar wyrówna kolor włosów i wyraźnie je przyciemni, likwidując siwe pasma. Dzięki zawartości tanin i witamin włosy wzmocnią się i poprawi się ich wygląd. Płukanka z orzecha włoskiego nadaje się szczególnie do włosów z tendencją do przetłuszczania. Jej efektem jest lekkie przesuszenie, jeśli więc nie chcesz, by tak się stało, między użyciem szamponu a płukanki sięgnij po sporą ilość odżywki do włosów. Orzechowa mikstura do włosów działa trochę jak szamponetka, jeśli chodzi o długość utrzymywania się na włosach, dlatego w jej stosowaniu istotna jest systematyczność.

Farba do włosów z orzecha włoskiego

Jeśli płukanka nie daje zadowalających efektów, możesz przygotować naturalną farbę do włosów z orzecha włoskiego. Efekt jej działania utrzyma się dłużej, a zawarty w niej olej kokosowy zniweluje efekt przesuszenia włosów. Przepis na naturalną farbę z orzecha włoskiego jest bardzo prosty: skorupki z 20 włoskich orzechów pokrusz i zalej dwoma litrami wody. Całość doprowadź do wrzenia i gotuj na małym ogniu przez około godzinę. Następnie odcedź wywar i dodaj dwie łyżki oleju kokosowego. Preparat nałóż na głowę i pozostaw na półtorej do dwóch godzin, po czym spłucz ciepłą wodą. Stosuj co trzy tygodnie bez obaw, że farba z orzecha włoskiego zniszczy twoje włosy. To dobry sposób na unikanie chemii i wykorzystanie odpadu kuchennego w duchu zero waste.

