Chociaż sama w sobie nie zawiera właściwości odżywczych, to jest świetnym emolientem. Dodana do kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji włosów lub ciała, tworzy na nich warstwę okluzyjną, która zapobiega odparowywaniu wilgoci, a także chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Stosowanie nafty kosmetycznej na włosy ma tylu samo zwolenników jak i przeciwników. Wynika to oczywiście z uzyskanych rezultatów, które u jednych będą spektakularne, a u drugich zupełnie niezauważalne.