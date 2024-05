Ten sposób farbowania włosów wysmukli i odmłodzi twarz. Hit wśród pań po 40-tce

Co to face framing?

Face framing, czyli "ramka twarzy", to technika fryzjerska, która polega na rozjaśnianiu lub przyciemnianiu pasm włosów wokół twarzy . Celem jest podkreślenie kształtu twarzy, oczu i skóry, co wpływa na ogólny wygląd. Metoda ta pozwala na subtelne, a jednocześnie efektowne zmiany, które mogą dodać blasku skórze oraz odmłodzić wizerunek.

Z uwagi na to, jak działa face framing, określenie to stosuje się nie tylko w kontekście koloryzacji, ale też cięcia. Modna fryzura polega na podcięciu i wycieniowaniu pasm z przodu, aby okalały twarz i miękko wokół niej opadały. Jest to opcja dla posiadaczek włosów średniej długości (za ucho, do szyi).