Nie usłyszysz więcej: "wyglądasz na przemęczoną". Zabiegi, które nadają skórze blasku

Przewodnik po popularnych zabiegach pielęgnacyjnych na jesień, takich jak peeling kwasowy, mikrodermabrazja i mezoterapia mikroigłowa

Artykuł opisuje, dla kogo są przeznaczone te zabiegi, jakie dają efekty oraz jak można je wykonać zarówno w specjalistycznym gabinecie, jak i we własnym domu

Znajdziesz tu też informacje, jak bezpiecznie stosować zabiegi, aby uniknąć podrażnień i uzyskać promienną cerę

Peeling kwasowy - głębokie oczyszczenie i odnowa skóry

Peelingi kwasowe to jeden z najpopularniejszych zabiegów stosowanych w okresie jesienno-zimowym. Doskonale radzą sobie z usuwaniem martwego naskórka, rozjaśnianiem przebarwień oraz wygładzaniem drobnych zmarszczek. Jesień to idealna pora na tego rodzaju zabieg, ponieważ ekspozycja na słońce po peelingach kwasowych może prowadzić do podrażnień i przebarwień, a promieniowanie UV jest w tym okresie znacznie mniej intensywne.

Jak działa peeling kwasowy?

Peeling kwasowy to zabieg, w którym wykorzystuje się różne rodzaje kwasów, aby złuszczyć martwe komórki naskórka i pobudzić skórę do regeneracji. W zależności od typu skóry i problemu, z którym chcemy się uporać, można wybrać spośród takich kwasów jak m.in: kwas migdałowy, glikolowy, mlekowy, salicylowy lub bardziej zaawansowane kombinacje kwasów.

Kwasy działają na różnej głębokości skóry, co pozwala na dostosowanie intensywności zabiegu do indywidualnych potrzeb. Lżejsze kwasy, takie jak kwas migdałowy są odpowiednie dla osób z delikatną i wrażliwą skórą. Silniejsze kwasy jak np. kwas glikolowy, doskonale sprawdzą się u osób z problemami takimi jak blizny potrądzikowe czy głębsze zmarszczki.

Efekt peelingu kwasowego to m.in. wyrównanie kolorytu skóry 123RF/PICSEL

Kto może skorzystać z peelingu kwasowego?

Peeling kwasowy jest odpowiedni niemal dla każdego skóry pod warunkiem, że zostanie dobrany odpowiedni kwas. Zabieg polecany jest szczególnie dla osób z problemami skórnymi, takimi jak:

przebarwienia posłoneczne

trądzik i blizny potrądzikowe

zaskórniki i rozszerzone pory

nierówny koloryt skóry

drobne zmarszczki i linie mimiczne

Chociaż jak wspomnieliśmy wcześniej, peeling chemiczny jest zabiegiem przeznaczonym dla większości typów skóry, osoby z bardzo wrażliwą, skłonna do alergii i podrażnień cerą lub aktywnymi zmianami zapalnymi, powinny skonsultować się z dermatologiem przed jego wykonaniem.

Efekty peelingu kwasowego:

Wyrównanie kolorytu skóry - peeling usuwa martwe komórki naskórka, dzięki czemu skóra staje się bardziej promienna i równomierna.

Redukcja przebarwień - regularne stosowanie peelingów kwasowych pomaga rozjaśnić przebarwienia, zwłaszcza te powstałe po ekspozycji na słońce.

Wygładzenie skóry- dzięki złuszczeniu martwego naskórka skóra staje się gładka i miękka w dotyku.

Zmniejszenie widoczności porów - peelingi kwasowe oczyszczają pory, co prowadzi do ich zwężenia i zmniejszenia widoczności.

Jak stosować peeling kwasowy w domu?

Peeling kwasowy można wykonać zarówno w profesjonalnym gabinecie, jak i samodzielnie w domu, korzystając z dostępnych na rynku produktów. W domowych warunkach zaleca się stosowanie kwasów o niższym stężeniu (np. 5-10 proc.) aby zminimalizować ryzyko podrażnień.

Oczyść dokładnie skórę twarzy. Nałóż równomiernie wybrany kwas na skórę za pomocą wacika. Pozostaw na skórze zgodnie z zaleceniami producenta (zazwyczaj 5-10 minut). Spłucz dokładnie wodą. Nałóż krem nawilżający, najlepiej z dodatkiem składników łagodzących, takich jak alantoina czy pantenol.

Mikrodermabrazja, czyli mechaniczne złuszczanie i regeneracja

Mikrodermabrazja to zabieg, który polega na mechanicznym złuszczaniu naskórka za pomocą mikrokryształków lub diamentowej głowicy. Jest to zabieg nieinwazyjny, który doskonale sprawdza się w przypadku osób chcących odświeżyć skórę, wygładzić jej strukturę oraz poprawić jej wygląd po letnich miesiącach. Mikrodermabrazja nie wymaga długiego okresu rekonwalescencji, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na uzyskaniu szybkich efektów.

Mikrodermabrazja to zabieg profesjonalnego oczyszczania twarzy Picsel 123RF/PICSEL

Jak działa mikrodermabrazja?

Podczas zabiegu mikrodermabrazji usuwane są wierzchnie warstwy martwego naskórka, co stymuluje skórę do regeneracji i produkcji nowych komórek. Zwiększa się również wchłanianie składników aktywnych zawartych w kosmetykach nakładanych po wykonaniu złuszczania. Dzięki temu ich działanie jest bardziej skuteczne, a efekty szybciej widoczne.

Kto może skorzystać z mikrodermabrazji?

Mikrodermabrazja jest odpowiednia dla osób z cerą tłustą, mieszaną, trądzikową oraz dla tych, które zmagają się z drobnymi zmarszczkami, bliznami potrądzikowymi i przebarwieniami. Zabieg nie jest jednak zalecany dla osób z bardzo wrażliwą skórą, aktywnymi stanami zapalnymi czy skórą naczynkową.

Efekty mikrodermabrazji

Wygładzenie skóry - usunięcie martwego naskórka sprawia, że skóra staje się gładka i miękka.

Poprawa kolorytu - mikrodermabrazja pomaga wyrównać koloryt skóry i zmniejsza widoczność przebarwień.

Redukcja zmarszczek - regularne złuszczanie skóry może zmniejszyć widoczność drobnych zmarszczek i poprawić jej jędrność.

Zmniejszenie widoczności blizn potrądzikowych - mikrodermabrazja jest skutecznym zabiegiem w walce z płytkimi bliznami.

Czy mikrodermabrazję można wykonać w domu?

Na rynku dostępne są również urządzenia do domowej mikrodermabrazji. Wykonywane przy ich pomocy złuszczanie jest oczywiście mniej intensywne niż to, które oferują profesjonalne zabiegi w salonie kosmetycznym. Niemniej jednak, regularne złuszczanie skóry w domu z pewnością przyniesie efekty, chociaż będziemy musieli poczekać na nie nieco dłużej.

Mezoterapia mikroigłowa - odżywienie i regeneracja skóry

Mezoterapia mikroigłowa to zabieg, który polega na mikronakłuwaniu skóry, co pobudza procesy regeneracyjne oraz zwiększa wchłanianie składników aktywnych. Jest to zabieg, który można wykonać zarówno w gabinecie kosmetycznym, jak i w domu przy użyciu dermarollerów. Jesień to doskonały czas na mezoterapię, ponieważ skóra pozbawiona już letnich uszkodzeń jest gotowa na intensywną regenerację i nawilżenie.

Jak działa mezoterapia mikroigłowa?

Podczas mezoterapii mikroigłowej skóra jest delikatnie nakłuwana, co stymuluje naturalne procesy regeneracji, produkcję kolagenu i elastyny. Dodatkowo mikronakłucia zwiększają przepuszczalność skóry co sprawia, że składniki aktywne zawarte w serum lub ampułkach nakładanych po zabiegu lepiej się wchłaniają.

Kto może skorzystać z mezoterapii mikroigłowej?

Mezoterapia mikroigłowa jest odpowiednia dla osób zmagających się z:

drobnymi zmarszczkami

przebarwieniami

utratą jędrności skóry

bliznami potrądzikowymi

zmęczoną, poszarzałą cerą

Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych zabiegów, również i w przypadku mezoterapii, osoby z bardzo wrażliwą skórą, aktywnymi stanami zapalnymi lub trądzikiem różowatym powinny unikać tego zabiegu lub skonsultować się z dermatologiem.

Efekty mezoterapii mikroigłowej

Redukcja zmarszczek - mezoterapia pobudza produkcję kolagenu, co sprawia, że skóra staje się bardziej napięta i elastyczna.

Poprawa jędrności - zabieg stymuluje procesy regeneracyjne w skórze, co wpływa na poprawę jej jędrności i elastyczności.

Rozjaśnienie skóry - dzięki lepszemu wchłanianiu składników aktywnych skóra staje się bardziej promienna, a jej koloryt wyrównany.

Zmniejszenie widoczności blizn i przebarwień - regularna mezoterapia pomaga wygładzić skórę i zredukować blizny oraz przebarwienia.

Jak ujędrnić skórę na szyi? Możesz wykonać domową mezoterapię 123RF/PICSEL

Jak stosować mezoterapię mikroigłową w domu?

Do wykonania mezoterapii w domu potrzebny jest dermaroller, czyli urządzenie z mikroigiełkami. Oto, jak prawidłowo przeprowadzić zabieg:

Oczyść skórę twarzy. Delikatnie przesuwaj dermaroller po skórze twarzy w różnych kierunkach- poziomo, pionowo i ukośnie. Po zakończeniu nakłuwania nałóż serum z kwasem hialuronowym lub peptydami, aby odżywić skórę.

Stosuj mezoterapię raz w tygodniu, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.