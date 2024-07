Podstawowe różnice między tonerem a farbą

Toner

Toner to produkt do włosów, który służy do nadania im pożądanego odcienia i jest często stosowany do neutralizacji niechcianych tonów po zabiegach rozjaśniania. Zazwyczaj jest półtrwały i delikatniejszy dla włosów niż tradycyjne farby. Tonery są używane głównie do neutralizowania żółtych, pomarańczowych lub miedzianych odcieni, które mogą pojawić się po rozjaśnianiu. Dodatkowo tonery pomagają odświeżyć kolor włosów między farbowaniami, nadając im nowy blask i intensywność. Są również idealne do delikatnej zmiany odcienia bez większej ingerencji w naturalny kolor włosów, pozwalając na subtelne eksperymenty z kolorem.

Farba

Farba do włosów znana również jako trwała farba, zmienia naturalny kolor włosów poprzez proces chemiczny. Ten proces polega na otwieraniu łusek włosa i osadzaniu pigmentu wewnątrz, co zapewnia trwały efekt. Farby do włosów są dostępne w szerokiej gamie kolorów i mają zdolność do całkowitej zmiany koloru włosów, zapewniając pełne pokrycie siwych włosów. Efekt farbowania utrzymuje się do momentu odrostu naturalnych włosów, co oznacza, że kolor jest trwały i wymaga jedynie regularnego odświeżania odrostów.

Co bardziej niszczy włosy: toner czy farba?

Farba do włosów jest bardziej agresywna dla włosów niż toner. Trwałe farbowanie polega na otwieraniu łusek włosa, co może uszkadzać jego strukturę i prowadzić do osłabienia. Chemiczne składniki zawarte w farbie mogą również powodować wysuszenie i łamliwość włosów.

Toner jest zazwyczaj mniej szkodliwy, ponieważ działa na powierzchni włosa i nie przenika głęboko do jego struktury. Jego łagodniejsze składniki sprawiają, że jest mniej inwazyjny i bardziej przyjazny dla włosów, szczególnie jeśli są one już osłabione wcześniejszymi zabiegami chemicznymi.

Farbowanie włosów może mieć niekorzystny wpływ na nasze zdrowie 123RF/PICSEL

Jak długo utrzymuje się toner na włosach?

Czy na toner można nałożyć farbę?

Tak, można nałożyć farbę na toner. Ponieważ toner działa powierzchniowo i nie przenika głęboko do struktury włosa, nie powinien zakłócać procesu farbowania. Kluczowe jest jednak, aby włosy były w dobrej kondycji przed nałożeniem farby, aby zapobiec dodatkowym uszkodzeniom.

Jeśli planujesz farbowanie włosów po zastosowaniu tonera, warto odczekać kilka dni, dając tonerowi czas na działanie i pozwalając włosom odpocząć przed kolejnym zabiegiem chemicznym. W międzyczasie zastosuj głębokie nawilżenie za pomocą masek i odżywek, aby zregenerować włosy przed farbowaniem. W przypadku wątpliwości dobrze jest skonsultować się z profesjonalnym fryzjerem, który pomoże dobrać odpowiednie produkty i technikę.

Jakie są korzyści z tonowania włosów?

Tonowanie włosów to proces, który może przynieść wiele korzyści, szczególnie po zabiegach chemicznych, takich jak rozjaśnianie. W poniższych punktach omówimy główne zalety tonowania włosów.

Toner do włosów blond pozwala zneutralizować niechciany odcień po nieudanej koloryzacji 123RF/PICSEL

Neutralizacja niepożądanych tonów

Tonowanie jest idealnym rozwiązaniem do zneutralizowania niechcianych żółtych, pomarańczowych lub miedzianych tonów, które często pojawiają się po rozjaśnianiu włosów. Dzięki tonerom włosy stają się bardziej jednolite i zyskują bardziej naturalny kolor, eliminując niechciane odcienie.

Odświeżenie koloru

Tonery mogą być stosowane do odświeżenia koloru włosów między regularnymi zabiegami farbowania. Pomagają przywrócić blask i intensywność koloru, który z czasem może blaknąć. Regularne tonowanie pozwala na utrzymanie świeżego wyglądu bez konieczności częstego farbowania.

Delikatna zmiana odcienia

Jedną z największych zalet tonerów jest możliwość delikatnej zmiany odcienia włosów bez trwałego efektu. Można eksperymentować z różnymi tonami, takimi jak chłodne blondy, ciepłe brązy czy pastelowe kolory, bez długotrwałych zobowiązań. Tonowanie jest świetnym sposobem na subtelne odświeżenie wyglądu.

Zachowanie zdrowia włosów

Tonery są zazwyczaj delikatniejsze dla włosów w porównaniu do trwałych farb, co jest szczególnie ważne dla włosów osłabionych wcześniejszymi zabiegami chemicznymi. Dzięki łagodniejszemu składowi, tonery pomagają utrzymać zdrowie i kondycję włosów, minimalizując ryzyko dodatkowego uszkodzenia.

Łatwość aplikacji

Wiele tonerów jest łatwych w aplikacji i można je stosować samodzielnie w domu. Niektóre produkty nie wymagają mieszania z utleniaczem, co dodatkowo upraszcza proces. Dzięki temu, tonowanie staje się wygodnym i szybkim sposobem na poprawę wyglądu włosów.

Zastosowanie tonerów w różnych sytuacjach

Tonowanie włosów znajduje zastosowanie w wielu różnych sytuacjach. Na przykład, po rozjaśnianiu włosów, gdy pojawiają się niepożądane żółte lub pomarańczowe odcienie, tonery mogą skutecznie przywrócić pożądany kolor. Również osoby, które farbują włosy na ciemniejsze kolory, mogą używać tonerów, aby dodać głębi i połysku swojemu kolorowi.

Profesjonalne i domowe użycie

Tonery są dostępne zarówno w profesjonalnych salonach fryzjerskich, jak i w formie produktów do użytku domowego. W salonach fryzjerskich styliści mogą dostosować formułę tonera do indywidualnych potrzeb klienta, zapewniając optymalne rezultaty. Z kolei produkty do użytku domowego są łatwe w użyciu i mogą być stosowane regularnie, aby utrzymać pożądany wygląd.

Toner jest idealny do neutralizacji niechcianych tonów, odświeżania koloru i delikatnej zmiany odcienia, a także jest mniej szkodliwy dla włosów. Farba trwała natomiast pozwala na całkowitą zmianę koloru i jest najlepszym rozwiązaniem do pokrycia siwych włosów, choć może bardziej uszkodzić włosy.

Zrozumienie różnic między tymi produktami i ich wpływu na włosy pomoże dokonać świadomego wyboru i osiągnąć pożądany efekt koloryzacji, jednocześnie dbając o zdrowie i kondycję włosów. Niezależnie od wyboru, warto pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji włosów, aby zachować ich piękno i blask.

Maseczka na siwe włosy - dzięki niej odzyskają kolor! Interia DIY