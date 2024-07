Podstawa wydobywania naturalnego skrętu zaczyna się już na etapie mycia włosów. Wybierz łagodny szampon bez siarczanów i silnych detergentów, które mogą przesuszać włosy i powodować puszenie się. Zamiast tego, sięgnij po produkty nawilżające przeznaczone do włosów kręconych lub falowanych . Używaj odżywki, która nawilży i wygładzi włosy, ułatwiając ich układanie i podkreślenie skrętu.

Po umyciu włosów delikatnie osusz je ręcznikiem z mikrofibry lub bawełnianą koszulką, aby usunąć nadmiar wody. Unikaj tarcia włosów, ponieważ może to prowadzić do ich puszenia. Na wilgotne włosy nałóż krem do loków lub żel stylizujący, który pomoże zdefiniować skręt. Rozczesz włosy grzebieniem o szerokich zębach lub palcami, aby równomiernie rozprowadzić produkt.