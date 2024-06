Peeling całego ciała powinniśmy wykonywać z taką samą regularnością jak peeling twarzy. To właśnie dzięki systematycznemu złuszczaniu skóra stanie się gładka i jędrna oraz będzie zachwycała swoim wyglądem. O stosowaniu peelingów często jednak zapominamy. Szczególnie podczas chłodnych jesienno zimowych miesięcy, kiedy ubieramy się grubiej i nie odsłaniamy ciała. Jednak to właśnie wtedy powinniśmy w sposób szczególny zadbać o kondycję naszej skóry, która pod wpływem niskich temperatur bardziej się przesusza oraz ma tendencję do nagromadzania zrogowaciałego naskórka. W efekcie wiosną, kiedy robi się coraz cieplej i chcemy założyć odsłaniające ramiona lub dekolt bluzki czy sukienki, nasza skóra jest poszarzała, pozbawiona blasku i mało elastyczna. Często wówczas staramy się uzyskać szybko widoczne rezultaty i zaczynamy stosować zbyt mocno złuszczające kosmetyki z nadmierną częstotliwością. Może to doprowadzić do powstania podrażnień i sprawić, że skóra będzie bardziej wrażliwa na działanie czynników zewnętrznych.