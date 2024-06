Chociaż opis działania lasera może wywołać strach przed skorzystaniem z zabiegu trzeba wiedzieć, że jest on całkowicie bezpieczny i bezbolesny. Lipolaser działa tylko i wyłącznie na komórki tłuszczowe i absolutnie nie uszkadza żadnych innych tkanek, naczyń krwionośnych a tym bardziej organów wewnętrznych. Podczas samego zabiegu odczuwalne może być delikatne ciepło spowodowane działaniem lasera. Nie jest to jednak w żaden sposób bolesne i nie powoduje uczucia dyskomfortu.

Ponieważ zabieg jest bezbolesny, można wykorzystać go również do usunięcia tkanki tłuszczowej, która zebrała się w delikatnych obszarach, takich jak podbródek czy szyja.

Pomimo, że lipolaser jest jednym z najnowocześniejszych tego typu zabiegów na świecie, istnieją przeciwwskazania do jego wykonywania. Chociaż jest on całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny to urządzenie dość głęboko ingeruje w tkanki skóry, co może być niebezpieczne dla niektórych osób.