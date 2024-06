Domowe sposoby na "pajączki" na nogach obejmują także zastosowanie oliwy. Nie chodzi tu o składniki zawarte w oliwie, ale o jej właściwości. Oliwa może posłużyć zamiast olejku do masażu, bo to właśnie dzięki niemu możemy pobudzić krążenie krwi, dzięki czemu "pajączki" staną się mniej widoczne. Wykonując masaż, pamiętajmy, by robić to delikatnymi okrężnymi ruchami. Oliwa ma przy okazji wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na skórę. Znana jest z tego, że ją nawilża, dzięki czemu zapobiega pękaniu i podrażnieniom. Oliwa zmniejsza też stres oksydacyjny, co opóźnia procesy starzenia. Oliwa od lat je wykorzystywana przez firmy kosmetyczne, dlatego taki masaż to podwójna korzyści. Jeśli nie chcesz korzystać z oliwy, możesz do masażu wykorzystać specjalne olejki.