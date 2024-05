Paznokcie „apricot cream” idealne na komunię i wesele. Agnieszka Kaczorowska potwierdza

Aktorka i tancerka Agnieszka Kaczorowska jest fanką naturalnych zdobień, dlatego, kiedy po raz kolejny pochwaliła się świeżym manicure, fanki nie były zaskoczone, że postawiła na niezwykle minimalistyczny kolor . Nie był on jednak przypadkowy!

Padło bowiem na odcień „ apricot cream ”, który już od kilku miesięcy szturmem podbija zagraniczne media, a od niedawna można zobaczyć go także u polskich manicurzystek. I wszystko wskazuje na to, że odcień wpadający w mleczną morelę będzie hitem tego lata!

Poza tym ociepla, wyszczupla dłonie i podkręca opaleniznę , a nawet można pokusić się o stwierdzenie, że daje efekt skóry muśniętej słońcem. Przez to, że jest naprawdę delikatny, pasuje każdej kobiecie, bez względu na to, jaki zawód wykonuje i jaką długość paznokci preferuje.

"Apricot cream" to najmodniejszy kolor tego lata 123RF/PICSEL

Najmodniejsza stylizacja sezonu sprawdzi się nie tylko na co dzień, lecz także podczas bardziej formalnych okazji. Sezon komunijno-weselny to wręcz wymarzona okazja, żeby spróbować tego odcienia również na sobie .

Kolor „apricot cream” powinien spodobać się wszystkim paniom, które lubią mieć zadbane paznokcie, ale niekoniecznie zależy im na tym, aby były one na pierwszym planie. Dodatkowo ten kolor będzie pasować do każdej stylizacji, bez względu na to, czy będzie ona w jasnych czy ciemnych odcieniach.