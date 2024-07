Pilnik do paznokci o gradacji 180-240, do nadania kształtu paznokciom po usunięciu hybryd.

Aceton - kluczowy składnik do usuwania hybryd. Możesz użyć czystego acetonu lub specjalnych zmywaczy przeznaczonych do hybryd.

Krem do rąk do nawilżenia dłoni po zakończeniu zabiegu.

Olejek do skórek do nawilżenia skórek po zakończeniu manicure, aby zapobiec ich wysuszaniu i pękaniu.

Odtłuszczacz do paznokci (cleaner) - do usunięcia resztek pyłu i naturalnych olejków z płytki paznokcia przed nałożeniem bazy.

Skróć paznokcie do pożądanej długości za pomocą obcinacza do paznokci lub pilnika. Następnie nadaj im kształt, używając pilnika o odpowiedniej gradacji. Najlepszym wyborem będzie pilnik szklany lub papierowy o średniej gradacji (180-240). Pilnikuj paznokcie w jednym kierunku, aby zapobiec rozdwajaniu się.

Zmiękcz skórki, mocząc dłonie w ciepłej wodzie przez kilka minut lub używając preparatu do zmiękczania skórek. Następnie delikatnie odsuń skórki przy użyciu patyczka drewnianego lub kopytka. Możesz również wyciąć nadmiar skórek cążkami, jeśli to konieczne, ale rób to ostrożnie, aby nie uszkodzić skóry. Aby z większyć przyczepność bazy hybrydowej, delikatnie zmatowić płytkę paznokcia blokiem polerskim o drobnej gradacji. Upewnij się, że nie szlifujesz zbyt mocno, aby nie uszkodzić naturalnej płytki paznokcia.

Po utwardzeniu topu paznokcie mogą być lekko lepkie z powodu warstwy dyspersyjnej. Przetrzyj każdy paznokieć wacikiem nasączonym cleanerem, aby usunąć tę warstwę i nadać paznokciom ostateczny połysk. Nałóż olejek do skórek wokół paznokci i delikatnie wmasuj go, aby nawilżyć i odżywić skórki. Olejek do skórek zapobiega ich wysuszaniu i pękaniu, co dodatkowo poprawia wygląd całego manicure.