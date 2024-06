Manicure na wakacje , kojarzący się dotąd z szaleństwem kolorów i wzorów, odchodzi w tym sezonie w zapomnienie. Jaskrawe, rzucające się w oczy barwy, święcące dotąd spore triumfy przy okazji wyboru wakacyjnych zdobień paznokci, ustępują miejsca zupełnej prostocie. Oto do głosu dochodzi bowiem lip oil nails . Tak kobieco i minimalistycznie jednocześnie dotąd jeszcze nie było.

Jaki kolor paznokci lato 2024? Minimalistki mają spore powody do zadowolenia

Wraz z początkiem roku, kiedy trendy manicure na dobre opanowała panterkowa mob wife style oraz inspirowany efektem błyszczyka lipgloss nails, niewielu przypuszczało, że latem, zamiast szaleństw kolorów i wzorów, trendsetterki zgodnie stawiać będą na minimalizm - głośno lansując trend, będący daleką kuzynką lipgloss nail. Oto przed państwem, minimalistyczne do granic możliwości, lip oil nails.

Lip oil nails zapominają jednak o inspiracji błyszczykiem do ust. Zamiast tego stawiają na olejek do pielęgnacji - lekko transparentny, a do tego dość soczysty. Lekka formuła nadaje całości delikatnego blasku, gwarantując jednocześnie połyskujące wykończenie. Można się zakochać.