Pięć sposobów na walkę z zaskórnikami

Zaskórniki, nazywane inaczej wągrami, to drobne czarne punkciki, które pojawiają się zwykle na brodzie, nosie i czole. Ich przyczyną jest nadmierna produkcja łoju, dlatego zmiany te najczęściej pojawiają się na cerze tłustej i mieszanej. Wiele osób usiłuje pozbyć się problemu przez wyciskanie zmian, ale to wielki błąd - rezultat jest krótkotrwały, wągry zwykle wracają po kilku tygodniach. Na szczęście istnieją pewne sposoby, które pomagają ograniczyć liczbę zaskórników lub nawet całkowicie zlikwidować ten problem. Zobaczcie pięć sposobów na walkę z zaskórniakami.

Zdjęcie Zaskórniki? Pozbędziesz się ich bez wyciskania! /123RF/PICSEL

Odpowiednia pielęgnacja



Walkę z zaskórnikami należy zacząć od odpowiedniej pielęgnacji. Powinna być dopasowana do typu cery. Osoby ze skórą tłustą i mieszaną powinny włączyć do codziennej pielęgnacji produkty z kwasem salicylowym (BHA) i kwasem mlekowym (AHA). Pomogą one złuszczyć naskórek, odblokują pory i głęboko oczyszczą skórę. Podstawą pielęgnacji powinien być także peeling skóry wykonany przynajmniej raz w tygodniu. Należy również pamiętać o tym, aby unikać produktów z zawartością alkoholu, który dodatkowo wysusza skórę.



Rozsądny makijaż



Zmagając się z zaskórnikami, wcale nie musimy rezygnować z makijażu. Warto jednak pamiętać o tym, aby wykonywać go rozsądnie. Zamiast kilku warstw ciężkiego i kryjącego podkładu, postawmy raczej na lekki fluid, a niedoskonałości zakryjmy korektorem. Pamiętajmy, że dokładny demakijaż jest podstawą każdej pielęgnacji. Równie ważne jest dezynfekowanie akcesoriów do makijażu - puszków, gąbeczek czy pędzli. To bardzo ważne, ponieważ z czasem mogą stać się one siedliskiem groźnych bakterii, które dodatkowo pogorszą stan naszej skóry.



Zdjęcie Nigdy nie wyciskaj niedoskonałości na skórze twarzy. Możesz tylko pogłębić problem / 123RF/PICSEL

Kąpiel parowa



Jednym z najlepszych domowych sposobów na zaskórniki są parówki. Do przygotowania najprostszej wystarczy miska z gorącą wodą. Należy pochylić się nad nią przez 10-15 minut. Dzięki temu para wniknie w skórę i usunie zalegające w niej zanieczyszczenia. Do wody możemy dodać także zioła, dzięki czemu parówka będzie miała właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne. Dobrze sprawdzą się mięta, nagietek, rumianek czy lawenda. Plusem kąpieli parowej jest również to, że zaraz po niej nasza skóra dużo lepiej wchłania stosowane kremy czy maseczki. Trzeba jednak pamiętać, aby nie stosować parówek za często. Nadużywane mogą nieestetycznie rozszerzyć pory.



Szczoteczka do mycia twarzy



Dobrym pomysłem na uzupełnienie pielęgnacji jest szczoteczka do mycia twarzy - zarówno tradycyjna, jak i elektryczna. Tego typu produkty doskonale pomagają oczyścić twarz oraz złuszczają naskórek i odblokowują pory. Dzięki temu inne kosmetyki (np. kremy czy serum) będą lepiej się wchłaniały. Trzeba pamiętać jednak o tym, aby odpowiednio dbać o szczoteczkę. Brudny i nieodpowiednio zdezynfekowany produkt może skutkować pogorszeniem stanu naszej cery. Przeciwwskazaniem do stosowania szczoteczek do twarzy jest bardzo wrażliwa i naczynkowa skóra.



Zdjęcie Regularne i delikatne zabiegi oczyszczające służą skórze z zaskórnikami / 123RF/PICSEL

Maseczki do twarzy



Stałym elementem pielęgnacji cery z zaskórnikami powinny być maseczki. Najlepszym pomysłem jest pasta z węgla aktywnego, która ma właściwości antybakteryjne, oraz maska z glinki. Glinka nie tylko przyspiesza gojenie się ran, ale także doskonale oczyszcza skórę oraz zapobiega powstawaniu niedoskonałości. Tego typu maseczki z powodzeniem można stosować nawet 2 razy w tygodniu.





