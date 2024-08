Już od wieków dziegieć był używany do leczenia różnych dolegliwości skórnych, a jego zastosowanie w kosmetyce i medycynie sięga czasów starożytnych. Ludzie wschodniej Europy cenili prozdrowotne jego właściwości.

Dziegieć to jedna z najstarszych substancji wytwarzanych i z namysłem stosowanych przez ludzi. Zanim odkryto jego zbawienne właściwości dla zdrowia człowieka, był używany do... impregnacji drewna i lin, jako spoiwo, maź uszczelniająca, czy smar lub impregnat do skór w garbarniach.