Nowy, wiosenny sezon obfituje w zwroty akcji. Oto wraz z początkiem roku trendsetterki zgodnie lansowały wygląd na prawdziwą żonę mafii, twierdząc, że "mob wife style" to trend nieśmiertelny. Wkrótce jego elementy przeniknęły także na listę trendów manicurzystek, a paznokcie w stylu żony gangstera nosiła nawet Julia Wieniawa .

Niedługo później, za sprawą Belli Hadid, świat usłyszał o "cowgirl cooper nails", łączącemu w sobie delikatne odcienie brązu z cekinowym topem. Połyskujący, metaliczny odcień zachęcał swoją uniwersalnością, szybko stając się kolejną pozycją na liście paznokciowych must have. Jak się okazuje, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Oto do głosu dochodzi jego niedaleki kuzyn. "Sage chrome nails" też się świecą - ale w zupełnie inny sposób.