Intensywnie podkreślone, pełne usta są atutem niejednej kobiety. Co więcej, ekspertki zgodnie przyznają, że dokładnie zarysowane mogą stać się synonimem kobiecości, dodając odpowiedniej dawki optymizmu i pewności siebie . Te znikną jednak, kiedy szminka w nieestetyczny sposób osiądzie na zębach.

Co zrobić żeby nie było szminki na zębach? Prosty trik działa cuda

Szminka to jeden z podstawowych kosmetyków, znajdujących się w kosmetyczce każdej kobiety. W kolorach można wręcz przebierać, dobierając taki model, który będzie najmocniej odpowiadał indywidualnym preferencjom. Może połyskiwać, może zaskakiwać matowością. Ile kobiet, tyle różnych wyborów.

Co zrobić żeby szminka nie zostawia śladów? Pomogą banalne sposoby

Szminka znana jest od tysięcy lat. Najstarszy kosmetyk do barwienia warg znaleziono podczas wykopalisk archeologicznych w jaskini Blombos w Południowej Afryce, określając, że liczy sobie 70 tysięcy lat . Na przestrzeni wieków po szminki sięgały także mieszkanki starożytnych Aten czy Kleopatra.

Przełom nastąpił na początku XX wieku, kiedy Amerykanin Maurice Levy opracował kosmetyk jaki znamy dzisiaj - szminkę w sztyfcie. Kolorowy walec powstał na zlecenie francuskiej firmy kosmetycznej Guerlain w 1915 roku. Wkrótce kobiety straciły dla niej głowę, a dziś wiele z nich nie wyobraża sobie codziennego makijażu bez dokładnego zarysowania ust. A to może wiązać się z drobnymi wpadkami.

Idealnie dopracowany makijaż, pełen uśmiech i... ślady szminki na zębach. A wtedy... konsternacja. Powiedzieć czy nie powiedzieć? Zmyć czy udawać, że nic się nie stało? Obrazek, który może niektórym kojarzyć się głównie z filmowym ekranem, w rzeczywistości na co dzień dotyka wielu kobiet. Wizażystki zdradzają jednak swój trik, radząc, co robić, by wyeliminować podobny problem.