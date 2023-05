Produkty, które wypłukują blond. Jajecznica zamiast słonecznych kosmyków

Nie chcesz co miesiąc odświeżać blondu? Wizyty w salonach fryzjerskich nie należą do najtańszych, a utrzymanie tego koloru w dobrej kondycji nie jest takie łatwe. Jednak istnieje szereg błędów, które dodatkowo przyczyniają się do jego wypłukiwania. Sprawdź, czego unikać, by cieszyć się pięknymi blond włosami.

Zdjęcie Odpowiednie dbanie o włosy blond sprawi, że rzadziej będziemy musiały odświeżać kolor / 123RF/PICSEL