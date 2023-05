Nawet najlepszy szampon nie wystarczy, aby nasze włosy były odpowiednio zadbane i pięknie wyglądały. Wiele z nas wciąż popełnia pewne błędy zarówno podczas samego mycia, jak i suszenia. Sprawdź, jakie są te najczęstsze i czego warto unikać.

Nieodpowiednie mycie szamponem

Przede wszystkim powinno się myć skórę głowy, a nie włosy, które i tak pokryje piana z szamponu. Aby dobrze oczyścić skórę z łoju, łupieżu, resztek kosmetyków i innych zanieczyszczeń, należy użyć szamponu dwukrotnie.

Dodatkowo, liczy się jakość, a nie ilość - wystarczy niewielka ilość produktu, jednak warto pamiętać, aby nakładać go najpierw na dłonie (można nawet rozcieńczyć go wodą) i dokładnie umyć całą głowę.

Suszenie gorącym nawiewem

Wśród wielu kobiet wciąż panuje przekonanie, że im gorętszy nawiew suszarki, tym szybciej wysuszymy włosy. Faktycznie może to trochę przyspieszyć tę czynność.

Jednak chłodne lub chociaż o średniej temperaturze powietrze również da radę, a przede wszystkim nie będzie miało niekorzystnego wpływu na kosmyki. Warto także trzymać suszarkę w pewnej odległości od głowy.

Spanie w mokrych włosach

Niektóre kobiety, które myją włosy wieczorem, nie suszą ich, tylko idą spać w mokrych. W ten sposób rano budzą się już z suchymi kosmykami, ewentualnie muszą je tylko lekko dosuszyć.

Niestety to duży błąd - w wilgotnym środowisku skóry głowy bakterie mają idealną przestrzeń do rozwoju. Co więcej, mokre włosy mają większą tendencję do łamania się i niszczenia.

Zbyt częste lub zbyt rzadkie mycie

Jak często powinno się myć włosy? Odpowiedź jest tak naprawdę bardzo prosta - tak często, jak tego potrzebują. U niektórych będzie to codziennie, u innych raz w tygodniu.

W większości przypadków wystarczy co kilka dni, jednak najważniejsze jest to, żeby dostosować częstotliwość mycia do tempa przetłuszczania się skóry głowy. Zbyt częste mycie może sprawić, że nasze włosy będą suche, a zbyt rzadkie stworzy warunki do rozwoju bakterii.

