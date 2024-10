Asymetryczny bob to jedno z najmodniejszych cięć, które jest idealne dla osób z okrągłą twarzą. Ta fryzura polega na krótszym cięciu z tyłu głowy, które stopniowo wydłuża się ku przodowi. Dłuższe pasma z przodu twarzy nadają jej wyrazistości, optycznie wysmuklając i wydłużając owal twarzy. Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt, można unosić włosy przy korzeniach, dodając im objętości.

Pixie cut to klasyczna krótka fryzura, która świetnie sprawdza się w przypadku osób chcących wyszczuplić twarz. Kluczowe jest jednak odpowiednie ułożenie - warto pozostawić dłuższą górę i lekko postrzępić boki. Taka fryzura nada twarzy bardziej wyraziste rysy, a dzięki dłuższym pasmom na czubku głowy optycznie wydłuży całą sylwetkę.

Pixie cut to klasyczna krótka fryzura Canva Pro INTERIA.PL

"Lob" to nieco dłuższa wersja klasycznego boba, która sięga mniej więcej do ramion. Dzięki cieniowaniu fryzura zyskuje lekkość i objętość, a długość na poziomie ramion sprawia, że twarz wydaje się smuklejsza. Aby wzmocnić efekt wyszczuplenia, warto podkręcić końce włosów na zewnątrz, co nada fryzurze dynamicznego wyglądu.