Prosty trening na płaski brzuch

Uroda

Mocny, płaski brzuch to marzenie każdej kobiety, gwarancja silnego, zdrowego kręgosłupa i dobrego samopoczucia. To jednak także jedna z najbardziej problematycznych części ciała, spędzająca sen z powiek wielu z nas. Regularne treningi i dobrze zbilansowana dieta to sposób na poprawę wyglądu i wzmocnienie mięśni brzucha - na kanale Moniki Kołakowskiej znalazłyśmy dla was trening, który pokochacie. Trwa zaledwie 15 minut!

