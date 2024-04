Urodowe trendy nie znają słowa "żegnaj". Podczas gdy jeszcze na początku tego roku trendsetterki wspólnie zachęcały do zmiany swojego wyglądu, upodabniając się nieco do żon ekranowych gangsterów, wkrótce Kendall Jenner i Hailey Bieber ochoczo przekonywały do kontrowersyjnego powrotu do przeszłości, lansowanego głośno pod nazwą blue glam make up. Teraz do głosu po raz kolejny dochodzi francuski szyk, na tapet biorąc sobie salony fryzjerskie.