Ryż w pielęgnacji

Ryż od wieków znajduje zastosowanie w pielęgnacji skóry i włosów. Woda oraz olej ryżowy były znane już w starożytnych Chinach i Japonii, gdzie wykorzystywano je przede wszystkim jako kosmetyki do pielęgnacji włosów. Dzisiaj znajdziemy je również w naturalnych produktach do twarzy, włosów, a także ciała. Ryż jest ceniony w kosmetyce za sprawą unikatowego i bogatego składu oraz delikatnego działania. To sprawia, że jest odpowiedni dla każdej cery, niezależnie od jej wieku. W wielu kulturach jest uważany za sekret młodości.

Ryż jest wykorzystywany pod różną postacią w kosmetykach naturalnych, maseczkach, tonikach i odżywkach do włosów. Dzięki bogactwu witamin, minerałów oraz antyoksydantów, ryż skutecznie nawilża, wygładza i regeneruje skórę, a także wzmacnia włosy. Jego zalety wynikają głównie z wysokiej zawartości inozytolu i witaminy E, które przeciwdziałają oznakom starzenia.

Jak ryż działa na włosy i skórę?

Ryż jest prawdziwą perłą w kosmetyce. Jego bogaty skład przekłada się na szereg korzyści dla skóry i włosów. Ryż ma właściwości:

antyoksydacyjne : zawiera gamma-oryzanol, który chroni skórę przed wolnymi rodnikami i promieniowaniem UV;

przeciwzapalne : działa kojąco na podrażnienia, zmniejsza zaczerwienienia i łagodzi stany zapalne;

nawilżające : skrobia ryżowa świetnie wiąże wodę, zapewniając głębokie nawilżenie;

rozjaśniające : pomaga zredukować przebarwienia i wyrównać koloryt skóry;

regenerujące: zawarte w ryżu witaminy i minerały wspierają procesy odnowy komórkowej.

Regularne stosowanie kosmetyków na bazie ryżu pomaga zachować zdrowy wygląd skóry i włosów. Z powodzeniem można go wykorzystać do stworzenia domowych produktów do pielęgnacji, takich jak maseczki, toniki czy odżywki. Ich przygotowanie jest proste, a efekty mogą dorównać profesjonalnym kosmetykom.

Maseczka ryżowa do twarzy

Maseczki na bazie ryżu są idealne dla osób o skórze suchej, wrażliwej oraz z widocznymi przebarwieniami. Mogą je stosować również osoby z cerą dojrzałą, które chcą opóźnić procesy starzenia. Maseczki ryżowe to naturalne remedium na wiele problemów skórnych. Ich regularne stosowanie może przynieść widoczne efekty już po kilku tygodniach. Skóra będzie odżywiona, nawilżona i napięta. Zmniejszy się także widoczność przebarwień, a stany zapalne będą złagodzone. Jak zrobić domową maseczkę ryżową?

Składniki:



3 łyżki ugotowanego ryżu, najlepiej pełnoziarnistego;

1 łyżka mleka;

1 łyżka miodu.

Ugotowany ryż należy zmiksować na gładką masę. Następnie dodać mleko i mód oraz wymieszać, do uzyskania jednolitej konsystencji. Maseczkę nakłada się na oczyszczoną skórę twarzy i pozostawia na 15 minut, po tym czasie należy ją spłukać letnią wodą. Można do tego wykorzystać wodę ryżową, którą powstaje podczas gotowania. Po oczyszczeniu twarzy wystarczy ją delikatnie osuszyć ręcznikiem papierowym. Skóra po zastosowaniu maseczki ryżowej jest bardziej chłonna, dlatego po wszystkim warto nałożyć na twarz krem odżywczy lub serum.

Właściwości wody ryżowej

Woda ryżowa to jeden z najskuteczniejszych domowych kosmetyków. Jest niezwykle prosta w przygotowaniu, a jej wszechstronność sprawia, że można ją wprowadzić każdej rutyny pielęgnacyjnej. Czym charakteryzuje się woda ryżowa? W swoim składzie zawiera m.in.:

aminokwasy : cysteina poprawia elastyczność, siłę i teksturę włosów;

kwas fitynowy : ochrona przed UV;

inozytol : działa przeciwzapalnie i łagodząco;

minerały : mangan, selen, magnez, miedź, cynk, żelazo, potas;

witaminę E : wiąże wodę w skórze - działa nawilżająco;

witaminy z grup B: B1, B2, B3 i B6.

Zawarte w wodzie ryżowej składniki wykazują działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Minerały poprawiają ukrwienie skóry i zwiększają jej elastyczność, natomiast witaminy z grupy B wspierają regenerację skóry, pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia i spowalniają procesy starzenia. Białka zawarte w ryżu przyczyniają się do poprawy nawilżenia i sprężystości skóry oraz włosów. Wzrost elastyczności naskórka skutkuje zmniejszeniem widoczności zmarszczek i zachowaniem młodego wyglądu.

Jak przygotować wodę ryżową?

Do przygotowania wody ryżowej warto wykorzystać ryż brązowy lub jaśminowy. Należy go ugotować w niesolonej wodzie, wykorzystując proporcję 1:2. Po wszystkim wystarczy odcedzić ryż, a wodę przelać do szklanego pojemnika. Można ją przechowywać w lodówce przez 3-4 dni.

Woda ryżowa to tani i naturalny kosmetyk, który korzystnie wpływa na skórę i włosy 123RF/PICSEL

Wodę ryżową można stosować na wiele sposobów. Najczęściej jest wykorzystywana jako tonik do przemywania twarzy bądź też baza pod serum. Zanurzone w wodzie ryżowej waciki kosmetyczne lub ręcznik papierowy mogą również posłużyć jako maseczka w płachcie. Po oczyszczeniu twarzy zawsze warto nałożyć na twarz odżywczy krem.

Jak stosować wodę ryżową na włosy?

Woda pozostała po gotowaniu ryżu to także sprawdzony sposób na poprawę kondycji włosów. Zawarte w niej proteiny dodają włosom objętości i blasku, jednocześnie uzupełniając ich ubytki. Skrobia ryżowa działa jako naturalny humektant, który zapewnia pasmom odpowiednie nawilżenie i wygładzenie. Woda ryżowa nabłyszcza i zmiękcza włosy, a także chroni je przed promieniowaniem UV i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Dodatkowo zapobiega puszeniu się włosów, zwiększa ich elastyczność oraz poprawia ukrwienie skóry głowy.

Maska ryżowa do włosów

Maska na bazie wody ryżowej dogłębnie odżywia zniszczone pasma. Na umyte i odciśnięte z nadmiaru wody włosy wystarczy rozprowadzić wodę ryżową, ze szczególnym naciskiem na końcówki. Dla dodatkowego efektu nawilżenia można wzbogacić ją odrobiną miodu. Maskę powinno się trzymać na włosach przez ok. 10-15 min. Taka kuracja jest szczególnie polecana dla włosów wysuszonych, łamliwych i pozbawionych blasku. Maskę warto stosować raz w tygodniu, aby poprawić kondycję włosów i przywrócić im zdrowy wygląd.

Płukanka ryżowa do włosów

Płukanka z wody ryżowej to interesująca alternatywa dla maski. Wystarczy w niej zanurzyć suche (czyste!) włosy, delikatnie masując je przez około 20 minut. Po zakończeniu zabiegu należy spłukać włosy letnią wodą, aby cieszyć się ich miękkością i blaskiem. Taką płukankę można wykonywać raz w tygodniu.

