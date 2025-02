Przygotowanie skóry do wiosny , zarówno tej suchej jak i tłustej, będzie wymagało od nas wykonania tych samych kroków pielęgnacyjnych, jednak przy użyciu kosmetyków zawierających inne substancje aktywne. Etapy pielęgnacji będą obejmowały następujące kroki:

Te trzy podstawowe elementy powinny być naszym codziennym rytuałem. Oprócz tego, do naszej pielęgnacji powinniśmy włączyć również:

A teraz omówmy wszystkie etapy. Pierwszym elementem pielęgnacji jest oczywiście oczyszczanie. Najdokładniejsze jest to dwuetapowe, które pozwala skutecznie, a jednocześnie delikatnie usunąć makijaż, nagromadzone w ciągu dnia sebum i zanieczyszczenia. W tym celu najpierw używamy kosmetyku zawierającego olejki (olejek lub masełko do demakijażu), który doskonale rozpuści nawet ciężki makijaż oraz pozostałości porannej pielęgnacji, takiej jak krem z filtrem.

Obecnie dostępne w sklepach kosmetyki do oczyszczania twarzy są dużo delikatniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Większość firm zrezygnowała z tanich, ale agresywnych środków myjących (jak np. SLS czy SLES), które podrażniały i przesuszały skórę oraz doprowadzały do zaburzenia pracy gruczołów łojowych.

Ostatnim etapem jest nałożenie kremu, który może pochodzić z tej samej linii co serum , ale nie jest to konieczne. Jeśli nie wiemy jaki krem wybrać lub nasza skóra nie ma specjalnych wymagań, najlepszym rozwiązaniem będzie krem nawilżający. Każda bowiem skóra, szczególnie po zimie, potrzebuje intensywnego nawilżenia. Nie obawiajmy się tego działania nawet jeśli mamy skórę tłustą. Nadmierne przetłuszczanie może być bowiem spowodowane niedostatecznym nawilżeniem skóry, która broni się przed wysuszeniem wydzielając większą ilości sebum.

Do pielęgnacyjnej rutyny warto również włączyć maseczki do twarzy. Dzięki nim nasza skóra jeszcze szybciej odzyska piękny wygląd, a my poczujemy się w domowym zaciszu jak w gabinecie SPA.