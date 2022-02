Co zawierają ziemniaki? Są bogatym źródłem minerałów

Ziemniak ma długą historię w naszym kraju. W Polsce ziemniaki pojawiły się dzięki królowi Janowi III Sobieskiemu, który przysłał je królowej Marysieńce. Warzywo to przyjęło się dobrze w polskiej kuchni, ale uprawiać je zaczęto dopiero za panowania króla Augusta III Sasa.

Co zrobić z ziemniaków z obiadu?

Komu nie służą warzywa psiankowate?

Komu nie służą warzywa psiankowate?

Genialna metoda z ziemniakiem. W mig usuniesz plamy po kurkumie i burakach Trzeba przyznać jednak, że od tego momentu ziemniak zajął ważne miejsce w polskiej kuchni i jest przyrządzany na wiele sposobów. Dodatkowo, wbrew ogólnej, nieprawdziwej opinii, ziemniaki nie są kaloryczne i mogą je jeść osoby dbające o linię. 100 g ugotowanych ziemniaków to niecałe 80 kcal.



Dopiero dodatek tłuszczu, który niewątpliwie urozmaica smak tego warzywa, sprawia, że w porcji warzywa pojawiają się dodatkowe kalorie.



Ziemniaki bogate są w skrobię i błonnik. Dodatkowo są źródłem witaminy C, której najwięcej jest w młodych ziemniakach, a także znajdziemy w nich witaminy z grupy B.



Ziemniaki zawierają także składniki mineralne, takie jak:





magnez

potas

fosfor

wapń

cynk

żelazo

sód

Jedzenie ziemniaków jest zalecane osobom, którym doskwierają problemy układu pokarmowego. Ale okazuje się, że ziemniaki mogą rządzić nie tylko w kuchni, ale także i w łazience!



Zdjęcie Ziemniak na maskę powinien być starty na najdrobniejszych oczkach tarki / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Ziemniak, czyli diabelskie warzywo. Wspiera zdrowie, czy mu szkodzi?



Reklama

Maseczka z surowego ziemniaka. Lśniąca skóra i włosy

Maseczka z surowego ziemniaka odmłodzi skórę i nada jej blasku. Jeżeli borykamy się z niewielkimi zmianami skórnymi, które nie wymagają interwencji lekarza, lub podczas leczenia trądziku, mamy jego zgodę na wykonanie takiej maski, może okazać się ona łagodząca zmiany poprzez działanie antybakteryjne ziemniaka.



Aby wykonać maseczkę z ziemniaka, warzywo należy dokładnie umyć pod bieżącą wodą, osuszyć ręcznikiem papierowym. Wyjątkowo nie obieramy kartofla ze skórki!



Gdy umyjemy warzywo, należy zetrzeć je do miski na tarce o najdrobniejszych oczkach. Wówczas powstanie papka, którą nakładamy na twarz, omijając okolice oczu. Maseczkę trzymamy około 20 minut, a następnie zmywamy wodą.



To podstawowa wersja maski z ziemniaka, gdy dodamy do niej jednak inne składniki, które także mamy najpewniej w lodówce, efekt może nas zaskoczyć!



Maska z ziemniaka z cytryną lub z jajkiem

Dodając do startego na papkę ziemniaka, jajko poczujemy efekt zamknięcia rozszerzonych porów, natomiast dodatek cytryny pomoże nam w walce z przebarwieniami.



Tu jednak należy uważać - jeżeli na skórze występują ropiejące zmiany, rany, należy zrezygnować z domowych masek, a w szczególności tych z dodatkiem cytryny.



Należy także pamiętać o tym, że jeżeli cierpimy na alergię, powinno się przed zastosowaniem maseczki na całej twarzy, wykonać próbę uczuleniową na niewielkim fragmencie skóry. Nie stosujmy domowych masek także wtedy, kiedy mamy skłonność do podrażnień.



Zdjęcie Płukanie włosów sokiem z ziemniaka, nada im blask i miękkość / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Ziemniaki: Jak i ile gotować. Jakie są ich właściwości?



Ziemniak na piękne włosy. Sok z kartofla to hit!

Ziemniaki mogą okazać się także pomocne w pielęgnacji włosów. Płukanka do włosów z soku ziemniaków jest metodą walki z uszkodzeniami włosów.



Kartofle położone w formie maski na włosy, lub stosowanie płukanki z soku ziemniaka ma działanie nawilżające i nadaje błysk włosom.



Aby wydobyć sok z ziemniaka do płukania włosów należy umyte ziemniaki pokroić na kawałki i zblendować na wodnistą masę. Następnie powstałą masę należy odsączyć przez gazę lub czystą ściereczkę, zbierając odciśniętą wodę do pojemnika.



Taką płukankę można nałożyć na całą długość włosów, odczekać 15-20 minut i spłukać letnią wodą.

***

Zobacz również:



5 powodów, dla których powinniśmy jeść ziemniaki



Ziemniaki: myślisz, że wiesz o nich wszystko? Sprawdź!