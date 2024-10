Nie śpij w tych fryzurach, a włosy odwdzięczą się pięknym wglądem. Jeśli zbyt ciasno upinasz na noc kosmyki, może to prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Przed pójściem spać warto też poświęcić trochę czasu zarówno na pielęgnację włosów, jak i skóry głowy. Dlaczego to tak ważne? Sprawdźcie.

Nie śpij w tych fryzurach. Bezwzględnie unikaj trzech upięć

W jakich fryzurach lepiej nie iść spać? Temat wzięła pod lupę Paulina Sobkowiak - kosmetolożka, trycholożka i pielegniarka, która na Instagramie działa jako "trychologpola". Na swoim profilu umieszcza sporo przydatnych informacji dotyczących pielęgnacji włosów i skóry głowy. Ekspertka pokazuje też, jak prawidłowo o nie dbać. Jedno z opublikowanych nagrań postanowiła poświęcić fryzurom, które nie nadają się do snu. Na liście upięć wymienianych przez trycholożkę znalazły się:

ciasny kucyk,

wysoki ciasny kok,

ciasne warkoczyki.

Dlaczego należy ich unikać? Jak tłumaczy trycholożka, tego typu fryzury mogą powodować łysienie trakcyjne. Zaleca, by do snu zawsze upinać włosy, np. w luźny warkocz czy niski kok. "Zawsze upinaj luźno swoje włosy do snu. Nigdy w wysokie i ciasne upięcia! Nie zapominaj też o wysuszeniu swojej skóry głowy suszarka przed pójściem spać" - zaznacza Paulina Sobkowiak w instagramowym wpisie.

Rozwiń

Czym jest łysienie trakcyjne?

Łysienie trakcyjne to utrata włosów związana z uciskiem, długotrwałym naciąganiem i podrażnianiem mieszków włosowych. Mikrourazy mogą prowadzić do uszkodzenia włosów, które stają osłabione i odrastają cieńsze. Zdarza się, że uszkodzenia mają trwały charakter, co sprawia, że włosy tracą zdolność do regeneracji i przestają odrastać.

Do łysienia trakcyjnego może dojść na skutek noszenia zbyt ciasno upiętych fryzur, takich jak kok, warkocz czy wysoko wiązany kucyk. Misternie upięte, w dodatku noszone dość często, mogą powodować wypadnie włosów.

Wypadanie włosów? Problemem mogą być zbyt ciasne fryzury

Jak rozpoznać łysienie trakcyjne? W okolicach skroni i za uszami, a czasami nawet i na czubku głowy, pojawiają się prześwity. Oprócz tego skóra może być zaczerwieniona czy wrażliwa na dotyk. Mogą się na niej pojawiać ropne guzki. Oprócz tego skóra głowy może się łuszczyć.

Dlatego jeśli zauważysz, że tracisz coraz więcej włosów i odczuwasz nieprzyjemne napięcie skóry głowy, zacznij zmieniać swoje nawyki. Zrezygnuj z ciasnych upięć, nie przeciążaj włosów modelowaniem czy układaniem. Włosy powinny dostać też "urlop" od wszelkich spinek, opasek, wałków czy gumek. Podczas rozczesywania zachowaj ostrożność i unikaj szarpania kosmyków. W ciągu dnia, zamiast kucyków czy koków, noś po prostu rozpuszczone włosy.

Tak zadbasz o włosy przed snem. Zastosuj te rytuały już teraz

Aby unikać wypadania włosów, ich splątania czy puszenia o poranku, warto zadbać o wieczorną pielęgnację. Nie tylko kosmyków, ale i skóry głowy. Przed pójściem spać warto wykonać relaksujący masaż skóry głowy - niezależnie od tego, czy borykasz się z wypadaniem kosmyków czy nie. Pobudza on ukrwienie, odżywia cebulki włosowe i dotlenia je. Co więcej, stymuluje ich wzrost. Taka praktyka pomoże również unieść włosy od nasady, dzięki czemu o poranku nie będą one przyklapnięte. Wystarczy, że przez ok. 5 minut będziesz masować głowę opuszkami palców. Masaż dobrze jest wykonywać codziennie, dzięki czemu efekty przyjdą dość szybko. Możesz połączyć ten przyjemny rytuał z aplikacją wcierki wzmacniającej włosy. Tego typu zabieg wykonuj trzy-cztery razy w tygodniu.

Końcówki włosów możesz też zabezpieczyć olejkiem lub serum, dzięki czemu nie będą się rozdwajały i puszyły. Wystarczy niewielka ilość kosmetyku.

Pamiętaj o ważnej zasadzie: nigdy nie idź spać z wilgotnymi włosami. Mokre kosmyki są o wiele bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak rozdwajanie czy łamanie. Co więcej, chodzenie spać z mokrymi włosami może powodować też łupież.

Regularna, wieczorna pielęgnacja włosów powinna wejść w nawyk

***

Źródło: tiktok.com/@cosmeticnursepola, instagram.com/trychologpola

Maseczka na siwe włosy - dzięki niej odzyskają kolor! Interia DIY