Dynia jest bogata w witaminy A, C i E, które odgrywają kluczową rolę w nawilżaniu i regeneracji skóry. Witamina A, znana również jako retinol, jest szczególnie cenna dla skóry suchej i dojrzałej, ponieważ wspomaga procesy odnowy komórek, przyspieszając regenerację naskórka. Pomaga to w zachowaniu gładkości i elastyczności skóry. Witamina C, będąca silnym antyoksydantem, chroni skórę przed szkodliwym wpływem wolnych rodników oraz promieniowania UV, dodatkowo wspomagając syntezę kolagenu. Witamina E, znana ze swoich właściwości nawilżających, pomaga skórze zatrzymać wilgoć, tworząc barierę ochronną, która zapobiega utracie wody.