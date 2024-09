Jak malować się po 50-tce? Nim przejdziemy do tajników makijażu idealnego dla dojrzałych pań, zacznijmy od absolutnej podstawy, czyli pielęgnacji. Pielęgnacja cery po 50-tce powinna być nieco intensywniejsza niż we wcześniejszych latach. Ma to związek ze zmianami zachodzącymi w strukturze skóry.

Pielęgnacja skóry po 50-tce. Na co zwracać uwagę?

Skóra w tym wieku traci gęstość, zmniejsza się jej jędrność i elastyczność. To efekt mniejszej produkcji kolagenu i elastyny - składników, które odpowiadają za to, w jakiej kondycji się znajduje. Wraz ze zmniejszeniem ich produkcji, nawilżenie skóry staje się mniejsze, a cera jest o wiele bardziej podatna na działanie czynników zewnętrznych. Z czasem dochodzi też do pogłębiania się zmarszczek, które stają się najbardziej widoczne wokół oczu i ust.

Właściwa pielęgnacja skóry po 50. roku życia powinna się koncentrować na wsparciu produkcji kolagenu, odnowy komórkowej i systematycznym nawilżaniu. Dlatego też absolutnym must have w kosmetyczce dojrzałych pań są produkty nawilżające, przywracające elastyczność, działające przeciwzmarszczkowo i poprawiające owal twarzy. Warto pamiętać, że skóra w tym wieku może też dość łatwo wykazywać skłonność do alergii i nadwrażliwości - tym bardziej należy zwracać uwagę na skład wybieranych przez nas kosmetyków.

Jakie produkty warto stosować? W kosmetyczce dojrzałej kobiety nie powinno zabraknąć kremu nawilżającego (np. z kwasem hialuronowym i olejkiem arganowym), kremu zawierającego witaminę C i E, jak i kosmetyków ujędrniających i działających przeciwzmarszczkowo. Nie można też zapomnieć o kremie z filtrem SPF 50 - promienie UVA mają wpływ na niszczenie włókien kolagenowych, co sprawia, że tkanki wiotczeją, a zmarszczki stają się głębsze.

Żelazna zasada w makijażu dla kobiet 50 plus. Absolutnie unikaj takich kosmetyków

Idealny makijaż dla pań 50 plus zaczyna się właśnie od odpowiednio dobranej pielęgnacji. Dobrze nawilżona i przygotowana skóra stanie się idealnym "tłem" dla dalszych zabiegów. Systematyczna pielęgnacja sprawi, że makijaż będzie trwalszy, nie będzie się osadzał w zmarszczkach (i przez to je eksponował) i przesuszonych miejscach skóry. Dzięki temu cera będzie się prezentowała promiennie i świeżo, a make-up nie będzie podkreślał mankamentów.

Makijaż dla pań 50 plus powinien cechować przede wszystkim umiar. Dojrzała cera wymaga większej uwagi już przy zakupach kosmetyków do makijażu. Nie chcesz dodać sobie lat? Oto kosmetyki, których lepiej unikać - w przeciwnym razie osiągniesz efekt odwrotny od zamierzonego.

Makijaż dojrzałych kobiet nie musi być nudny! Podstawą jest jednak odpowiednia pielęgnacja skóry 123RF/PICSEL

Ciemne i opalizujące cienie do powiek - z biegiem czasu powieki mają tendencję do opadania, co dodatkowo podkreślą zbyt ciemne, ale i opalizujące cienie do powiek. Lepiej rozjaśnić i optycznie powiększać oczy za pomocą jasnych i neutralnych kolorów cieni, Rozświetlacz - panie po 50-tce powinny uważać też na rozświetlacz. Dlaczego lepiej nie używać produktu z drobinkami brokatu? Taki kosmetyk tylko podkreśli to, co chcemy ukryć, czyli zmarszczki. Jeżeli nie wyobrażasz sobie makijażu bez jego użycia, postaw na bardziej stonowany kosmetyk, np. satynowy. Również i w tym przypadku sprawdza się zasada: mniej znaczy więcej, Zbyt ciemny podkład/Podkład o wykończeniu matowym - taki kosmetyk może spowodować efekt maski. Ukryje kolor skóry i sprawi, że będzie ona wyglądała na pozbawioną blasku. Co stosować w zamian? Sięgaj po kosmetyki lekkie i nawilżające, które nie będą się osadzały w zmarszczkach i drobnych liniach. Do codziennego stosowania idealnie sprawdzi się krem BB, który nie obciąża skóry, nawilża i podkreśla jej kolor, Matowe, ciemne szminki - ze względu na to, że nasze usta wraz z wiekiem stają się cieńsze, najlepiej sięgać po szminki, które optycznie je powiększą. Dlatego też lepiej zrezygnować z ciemnych i matowych szminek na rzecz pomadek w odcieniu różu, beżu czy odcieniach nude. W makijażu dla pań 50 plus świetnie sprawdzą się również łagodna czerwień lub morelowy kolor. Dobrze jest też unikać szminek i błyszczyków z drobinkami brokatu. Sprawdź: Najgorszy kolor szminki dla pań 50 plus. Dodaje lat i podkreśla zmarszczki - ze względu na to, że nasze usta wraz z wiekiem stają się cieńsze, najlepiej sięgać po szminki, które optycznie je powiększą. Dlatego też lepiej zrezygnować z ciemnych i matowych szminek na rzecz pomadek w odcieniu różu, beżu czy odcieniach nude. W makijażu dla pań 50 plus świetnie sprawdzą się również łagodna czerwień lub morelowy kolor. Dobrze jest też unikać szminek i błyszczyków z drobinkami brokatu.

Czy to oznacza, że idealny makijaż dla dojrzałych kobiet musi być nudny? Wcale nie! Jego głównym zadaniem jest podkreślenie urody, a nie jej przytłoczenie. Oto kilka trików, które będą pomocne przy wykonywaniu makijażu. Podkład o delikatnej konsystencji lub krem BB wyrówna koloryt skóry, a korektor zakamufluje cienie pod oczami czy przebarwienia. Tutaj ważne są kolory: zaczerwienienia najlepiej ukryje zielony lub żółty korektor.

Najlepiej zrezygnować z nadmiernego konturowania twarzy - sprzymierzeńcem będzie róż do policzków czy delikatnie brązujący puder. Kosmetyki te pomogą w wymodelowaniu kształtu twarzy. Każdy z kosmetyków do makijażu powinien być nakładany cienkimi warstwami, dzięki czemu produkt nie będzie się osadzał w zmarszczkach i liniach.

