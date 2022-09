Sposób na uratowanie złamanego paznokcia za grosze. Nigdy byś na to nie wpadła

Prosty zabieg kosmetyczny skończył się wizytą w szpitalu! TikTokerka ostrzega

Sprawdzonym i według wielu jedynym sposobem na złamanego paznokcia jest jego ścięcie i opiłowanie, tak aby się o nic nie zahaczał. Jedna z TikTokerek przekonuje jednak, że nadłamany paznokieć da się uratować. Trik kobiety jest zaskakujący - na coś takiego nikt dotąd nie wpadł.

Sposób na złamany paznokieć

TikTokerka @sonailicious na swoim profilu dzieli się urodowymi poradami dotyczącymi głównie paznokci. Malowanie i zdobienia to coś, w czym się specjalizuje. Ostatnio zdradziła też swój niezawodny trik na naderwanego paznokcia. Jak sama przyznaje, zmaga się z łamliwymi paznokciami i wiele razy była zmuszona ścinać te uszkodzone razem z pozostałymi. W końcu znalazła sposób, który rozwiązał jej problem. Do uratowania złamanego paznokcia potrzebowała... torebki herbaty.

Jak się okazuje, kobieta wycięła nożyczkami z torebki mały trójkąt, a następnie przykleiła go do paznokcia. W filmiku na Tiktoku wyjaśniła od czego zaczęła i krok po kroku objaśniła jak uratować złamanego paznokcia.

TikTok

Najpierw należy go oczyścić i osuszyć, a następnie wyciąć trójkąt z torebki na herbatę. Na pęknięcie powstałe na paznokciu zaaplikować klej do paznokci i wycięty fragment torebki. Całość przykryć jeszcze jedną warstwą kleju, dodatkowo można użyć też zwykłego utwardzacza lub bazy. I to wszystko! Może się wydawać, że sposób ten jest trochę dziwaczny, ale ważne, że skuteczny.

Dowodzą temu komentarze kobiet, które już wypróbowały trik na złamanego paznokcia.

Czemu tego wcześniej nie widziałam?

Prosty i skuteczny. Prawdopodobnie jeden z najlepszych trików kosmetycznych, jakich się nauczyłam.

Przykleiłam go właśnie tą metodą i o dziwo się trzymał. możemy przeczytać w komentarzach pod postem

Sposób na uszkodzonego paznokcia przedstawiony przez TikTokerkę na pierwszy rzut oka wzbudza mieszane uczucia. Jak widać, stał się on już hitem i ma wiele zwolenniczek. Wypróbujecie?