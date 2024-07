Za sprawą filmu "Barbie" z 2023 roku, który okazał się prawdziwym kinowym przebojem, róż został najmodniejszym i najbardziej pożądanym kolorem. Ubrania, buty i dodatki w kolorze nawiązującym do słynnej lalki znalazły się zarówno w kolekcjach znanych projektantów jak i popularnych sieciówek. Moda na róż nie ominęła również makijażu. Firmy kosmetyczne wypuściły na rynek cienie, pomadki i lakiery do paznokci, których paleta kolorów zaczynała się od delikatnego, pastelowego różu, a kończyła na jego neonowych odcieniach. Jednak na chwilę przed tym, jak cały świat oszalał na punkcie Barbie i wszystkiego, co różowe, do naszych kosmetyczek i makijażu powrócił róż do policzków.