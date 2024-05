Kluczowy błąd w makijażu, jaki zdarza się dojrzałym paniom? Okazuje się, że chodzi o zupełnie podstawową sprawę, czyli źle dobrany podkład. Odpowiedni makijaż jest pomocny w podkreśleniu urody i wyeksponowaniu atutów. Jeżeli wspomniany kosmetyk nie "współgra" z naszą skórą, możemy osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego.

Na nic usta w kolorze czerwonej czy różowej szminki lub perfekcyjnie zrobiony makijaż smoky eye, jeśli to zbyt ciemny podkład wysunie się na pierwszy plan. Idealny makijaż dla pań 50+ to przede wszystkim harmonia i umiar. Dlatego wybieraj produkty nawilżające i rozświetlające, pomagające w utrzymaniu elastyczności skóry.

Idealny podkład dla pań 50+

Zamiast ukryć zmarszczki, tylko je wyeksponuje. Zamiast odjąć lat - doda nam o kilka więcej. Wybór odpowiedniego podkładu to nieraz spore wyzwanie. Idealny to taki, który nie tylko będzie odpowiedni pod względem koloru - tutaj ważne są również lekka konsystencja, jak najmniejsze obciążenie dla skóry. Warto stawiać na kosmetyki, które zbytnio nie przesuszają skóry. Bo współczesne podkłady to nie tylko ukrywanie mankamentów czy nadanie odpowiedniego koloru, ale również cały asortyment innych właściwości, np. podkłady nawilżające czy z serum pielęgnacyjnym.

Pomimo szerokiego wachlarza możliwości, jeśli chodzi o wybór podkładu, zdarza się, że dojrzałe panie (i nie tylko!) wybierają zbyt ciemny podkład. Taki kosmetyk zazwyczaj "odcina się" od koloru szyi, powodując tym samym efekt maski. Co więcej, ciemniejszy od koloru skóry podkład będzie podkreślał zmarszczki i wszelkie niedoskonałości.

Źle dobrany podkład zamiast zamaskować zmarszczki, wyeksponuje je

Dlatego nim zdecydujemy się na zakup określonego kosmetyku, warto zapytać o próbkę i przetestować w domu. Ciemniejszy podkład będzie się osadzał w załamaniach skóry, co tylko doda nam lat i wyeksponuje niedoskonałości.

Dobrze dobrany podkład pięknie podkreślał urodę i zamaskuje to, co chcemy ukryć. Co więcej, nasza cera będzie promienna i wyglądała na młodszą. Panie 50+ powinny zaopatrzyć swoją kosmetyczkę w podkład o formule nawilżającej - w takim przypadku o odpowiedni poziom nawodnienia naszej skóry zadbają zawarte w nim kwas hialuronowy, witamina E czy gliceryna. W składzie podkładów dla dojrzałych kobiet znajdują się również substancje aktywne pomagające nieco "wygładzić" zmarszczki i poprawiające elastyczność skóry, np. kolagen czy retinol.

Co zamiast podkładu?

Jeżeli poszukiwania podkładu idealnego nadal nie są dla nas zadowalające, zawsze możemy postawić na kosmetyk o delikatnej formule. Z pomocą przychodzą nam kremy BB i CC, które nadają odpowiedni koloryt i jednocześnie pielęgnują skórę. Dodatkowo zawierają również filtr przeciwsłoneczny, zapewniający ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV. Kosmetyk rozświetli twarz i odpowiednio ją nawilży. Dzięki temu będziemy wyglądać świeżo, promiennie i o kilka lat młodziej.

Odpowiednia pielęgnacja skóry twarzy po 50-tce to podstawa

Pielęgnacja skóry dojrzałej

Makijaż makijażem, ale kluczową rolę po 50. roku życia stanowi codzienna pielęgnacja. Dobrze przygotowana cera to idealna baza pod każdy makijaż. Dlatego też warto znaleźć czas na systematyczne nawilżanie i oczyszczanie skóry - na efekty nie trzeba będzie długo czekać. Dzięki temu kosmetyki nie będą się osadzały w zmarszczkach czy suchych partiach skóry.

Po 50-tce skóra zaczyna przechodzić znaczącą metamorfozę. Produkcja kolagenu i elastyny nieco hamuje, przez co dochodzi do powstawania zmarszczek i wiotczenia skóry. Co więcej, staje się ona o wiele bardziej podatna na uszkodzenia związane m.in. z promieniowaniem UV czy czynniki atmosferyczne. Do tego dochodzą przebarwienia i zmiany pigmentacyjne. Dlatego w codziennym makijażu najlepiej sprawdzą się kosmetyki o lekkiej konsystencji, które zamiast mocno maskować, wyeksponują atuty i sprawią, że nasza skóra "nabierze" lekkości.



