Jednym z najczęstszych powodów przesuszenia skóry na nosie są czynniki zewnętrzne, takie jak pogoda i klimat. Zimą skóra narażona jest na niskie temperatury, suche powietrze oraz wiatr, które mogą powodować jej przesuszenie. Nos jest szczególnie wystawiony na działanie warunków atmosferycznych, ponieważ znajduje się na wypukłej części twarzy. Latem natomiast promienie UV i wysoka temperatura mogą prowadzić do odwodnienia skóry oraz pojawienia się suchych skórek. W domu również nie jesteśmy chronieni przed przesuszeniem - suche powietrze spowodowane ogrzewaniem lub klimatyzacją może dodatkowo przyczynić się do pogorszenia stanu skóry.

Sucha skóra na nosie może być objawem różnego rodzaju schorzeń dermatologicznych. Egzema, atopowe zapalenie skóry czy łuszczyca to choroby, które mogą powodować suchość, zaczerwienienie oraz łuszczenie się skóry wokół nosa. Trądzik różowaty, który charakteryzuje się zaczerwienieniem i rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi, również może prowadzić do przesuszenia skóry. Jeśli podejrzewasz, że problem suchej skóry ma podłoże dermatologiczne, warto zasięgnąć porady specjalisty.

Reakcje alergiczne lub nadwrażliwość skóry, na niektóre składniki kosmetyków mogą prowadzić do podrażnień, zaczerwienienia oraz przesuszenia skóry. Niektóre osoby mogą reagować na substancje zapachowe, barwniki, konserwanty czy składniki pochodzenia roślinnego. Jeśli zauważysz, że skóra na nosie staje się sucha lub podrażniona po użyciu konkretnego kosmetyku, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to reakcja alergiczna.

Chociaż wydawać by się mogło, że tłusta skóra nie ma problemu z przesuszeniem, to paradoksalnie nadmierne wydzielanie sebum może prowadzić do odwodnienia skóry. Osoby z tłustą lub mieszaną cerą często używają produktów matujących, które mają na celu regulację wydzielania sebum. Jednak zbyt agresywne oczyszczanie skóry i stosowanie kosmetyków, które zbyt mocno matują, może prowadzić do naruszenia naturalnej bariery ochronnej skóry, a tym samym do jej przesuszenia.