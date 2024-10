Oczyszczanie to klucz do pięknej i zdrowej cery. Jeśli nie wykonamy go w odpowiedni sposób, to wszelkie pozostałe zabiegi pielęgnacyjne pójdą na marne. W końcu przez cały dzień, oprócz nałożonych rano i w ciągu dnia kosmetyków, na naszej skórze znajdują się sebum, pot czy różne zanieczyszczenia, takie jak np. pyły zawieszone.

Jeżeli nie podejdziemy do tej kwestii dość skrupulatnie, to na twarzy zaczną pojawiać się krostki, zaskórniki, a skóra zacznie się szybciej starzeć. Co więcej, nieodpowiednio oczyszczona skóra twarzy może też stanowić barierę dla zawartych w kosmetykach składników aktywnych czy utrudniać nocną regenerację.

Zasada 60 sekund w pielęgnacji twarzy. Jakie przynosi efekty?

W kontekście oczyszczania skóry twarzy sporo mówi się o metodzie 60 sekund. To nic skomplikowanego. Chodzi o to, by wydłużyć czas mycia twarzy przeznaczonym do tego kosmetykiem (np. pianką czy żelem) do minuty. Dotyczy to zarówno wieczornego, jak i porannego oczyszczania skóry.

Niewielka zmiana może mieć pozytywny wpływ na naszą cerę - nie dość, że będzie odpowiednio oczyszczona, to jeszcze zawarte w kremach czy innych kosmetykach składniki aktywne będą miały lepsze pole do działania. To również dobra okazja do wykonania automasażu , który poprawi krążenie krwi i jędrność skóry. Ważne, by kosmetyki miały łagodne działanie i były odpowiednio dobrane do potrzeb naszej cery. W przeciwnym razie mogą uszkodzić płaszcz hydrolipidowy, co jest prostą drogą do podrażnień i przesuszenia.

Prawidłowe oczyszczanie twarzy krok po kroku

Przyspieszone starzenie, niedoskonałości i widoczne zmęczenie. Tak może wyglądać skóra naszej twarzy, jeśli nie zadbamy o odpowiednią pielęgnację. Co zatem robić, aby na skórze nie pojawiały się wspomniane "niespodzianki"?

Twarz można oczyszczać na sucho, jak i przy użyciu wody. Wszystko zależy od naszych preferencji. Pierwszym krokiem powinno być zmycie makijażu, a ostatnim nałożenie toniku przywracającego jej odpowiednie pH. Osobom, które mające cerę wrażliwą czy skłonną do alergii, raczej poleca się stosowanie płynów micelarnych. Ważne, by wybrać sposób oczyszczania odpowiedni dla siebie i dostosowany do naszych potrzeb. Lepiej unikać kosmetyków na bazie zwykłego mydła czy alkoholu, bo mogą powodować podrażnienia.

Jeżeli oczyszczasz twarz przy pomocy wody, najpierw przemyj skórę żelem czy pianką. Później zmyj kosmetyk wodą, a następnie osusz czystym ręcznikiem. Następnie nałóż na skórę tonik, a na koniec zastosuj odpowiedni krem (w zależności od pory dnia).

Chcesz mieć zadbaną skórę twarzy? Zacznij od odpowiedniego oczyszczania 123RF/PICSEL

Oczyszczanie twarzy bez wody powinnaś rozpocząć od przemycia twarzy płynem micelarnym. Następnie za pomocą wacika nałóż na twarz tonik, a na koniec zastosuj krem na dzień lub na noc.

Dlaczego ten rytuał jest ważny również o poranku? W nocy gruczoły łojowe nie zaprzestają produkcji sebum. Oprócz tego skóra ma kontakt z poduszką i pościelą, na których żyją mikroorganizmy i roztocza czy kurz. To wszystko może prowadzić do zatykania porów. Dlatego też rano, przed pójściem do pracy czy planowanymi aktywnościami, dobrze jest wygospodarować chociaż 10-15 minut na pielęgnację skóry. Czas możesz również wykorzystać na zrobienie szybkiego masażu twarzy. Dzięki niemu skóra zyska blask, będzie ujędrniona i wypoczęta.

