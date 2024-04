W sprzedaży dostaniemy kilka rodzajów żyworódki. Pierwszą z nich określa się mianem kalanchoe daigremontiana. Wyróżnia się krzewiastym pokrojem oraz grubymi i sztywnymi pędami. Cechą charakterystyczną rośliny są także duże i szerokie liście oraz imponujący wzrost. W warunkach naturalnych osiąga nawet 150 cm wysokości. Kolejna odmiana to żyworódka wąskolistna, czyli kalanchoe tubiflora. W przeciwieństwie do poprzedniczki ma długie i wąskie liście, na których występują białe cętki, idealnie kontrastujące z ciemną zielenią lub fioletowym odcieniem blaszki.

Warto mieć na uwadze, że wskazane wyżej rodzaje nie mają właściwości zdrowotnych. Jedyną odmianą, którą doceniła nie tylko gałąź medycyny, ale także kosmetologii, jest kalanchoe pinnata, czyli żyworódka pierzasta. Nazywa się ją także rośliną stulecia, płodnolistem kielichowym lub grubolistem sprężystym. Z wyglądu do złudzenia przypomina aloes ze zdrewniałą łodygą, trójkątnymi, ząbkowanymi oraz mięsistymi liśćmi.

Lecznicza żyworódka pierzasta to odmiana dostępna przede wszystkim w kwiaciarniach oraz licznych sklepach zajmujących się sprzedażą roślin. Kalanchoe pinnata idealnie sprawdzi się jako ozdoba ogrodu, a także niezbędny składnik domowej apteczki.

Ciekawym dodatkiem w szafce z naturalnymi środkami jest również nalewka z żyworódki. Żyworódka pierzasta obfituje w witaminę C, glikozydy, przeciwutleniacze, trójpenteny, chalkony czy związki steroidowe. Oprócz tego znajdziemy w niej także sporo składników mineralnych, w tym m.in.:

Imponujący skład żyworódki pierzastej to niejedyny argument przekonujący za stosowaniem rośliny w problemach zdrowotnych. Specjaliści wskazują na dodatkowe właściwości rośliny. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na działanie:

Obecnie roślina stanowi częsty składnik licznych żeli, soków, toników czy maści. Zwłaszcza ostatni preparat przeznaczony jest do pielęgnacji skóry suchej oraz normalnej. Regularne stosowanie sprawia, że skóra staje się bardziej sprężysta, napięta, gładka i odpowiednio nawilżona. Połączenie tych czynników działa jak botoks. Z właściwości maści na bazie żyworódki pierzastej chętnie korzystały zwłaszcza kobiety w PRL-u. Współcześnie również dostaniemy ten środek w aptece, a jego cena waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

Maść z żyworódki nie tylko rozprawia się z pierwszymi oznakami starzenia, ale dodatkowo łagodzi efekty łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, grzybicy, łojotoku czy oparzeń. Doradza się, by stosować środek 2-3 razy dziennie, aplikując warstwę i pozostawiając ją do wchłonięcia. Zanim jednak nałożymy maść na skórę, wykonajmy prosty test uczuleniowy na mniej widocznym fragmencie skóry. Już po kilku tygodniach stosowania zauważymy, że skóra odzyskała młodzieńczy blask, a drobne linie i zmarszczki zniknęły jak po profesjonalnym zabiegu u kosmetyczki.

Ciekawą alternatywą dla aptecznej maści z kalanchoe pinnaty jest domowa maseczka, przygotowana jedynie z dwóch składników. Do wykonania prostego preparatu potrzebujemy dwóch świeżych liści żyworódki oraz 1/5 szklanki oliwy z oliwek dobrej jakości. Zaczynamy od włożenia liści rośliny do miseczki, a następnie za pomocą tłuczka rozgniatamy je tak długo, aż pojawi się sok. Do powstałego płynu dolewamy wskazaną porcję oliwy i całość dokładnie mieszamy. Gotową maseczkę nakładamy na oczyszczoną skórę twarzy, trzymamy przez 5-10 minut, a następnie zmywamy ciepłą wodą, osuszamy i nakładamy pielęgnację.