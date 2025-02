Cera trądzikowa czy skłonna do podrażnień również jest wskazaniem do stosowania maści szałwiowej. Specyfik pomoże też na drobne otarcia czy oparzenia. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które lubią sięgać po naturalne, ziołowe metody leczenia. Jedynym przeciwskazaniem do stosowania maści szałwiowej jest alergia na któryś z jej składników.