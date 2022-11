Pojawianie się siwych włosów jest naturalnym, nieuniknionym procesem. Wyznacznikiem tego zjawiska nie jest jednak wiek - u niektórych osób pierwsze siwe włosy mogą zacząć pojawiać się w wieku podeszłym, a u innych nawet przed 30-stką. Mają na to wpływ przede wszystkim geny, ale również stres.

Tak czy inaczej nie jest to dla nikogo optymistyczna kolej rzeczy. Siwe włosy przeszkadzają szczególnie kobietom - głównie ze względów estetycznych. Aby je zamaskować panie jak i panowie regularnie farbują swoje kosmyki. Eksperci przekonują jednak, że istnieją sposoby na opóźnienie pojawiania się siwych włosów. Co ciekawe, metody te są w pełni naturalne i tanie. Nie musisz wydawać fortuny na zabiegi, ani korzystać z chemicznych preparatów. Wystarczy, że w swojej pielęgnacji zastosujesz kilka specyfików na bazie naturalnych produktów. Bez trudu przygotujesz je w domowych warunkach.

Reklama

Czytaj również: Potrzebujesz ziemniaków i wody. Tani i domowy sposób na kłopotliwą siwiznę

Cebula

Zdjęcie Cebula ma zastosowanie również w kosmetyce. Uznawana jest za jeden z naturalnych "odsiwiaczy" / 123RF/PICSEL

Cebula jest świetnie działającym, naturalnym "odsiwiaczem". Preparaty z cebuli pomaga opóźnić pojawianie się siwizny, ale również pomaga na łupież czy nadmierne przetłuszczanie się skóry głowy. Jak przygotować domową maseczkę na siwe włosy z cebuli?

Wyciśnij sok z dużej cebuli i wetrzyj go najpierw w skórę głowy, a następnie we włosy na całej długości.

Owiń głowę czepkiem lub foliową reklamówką i pozostaw na około 30 min.

Następnie opłucz pod letnią wodą i umyj dokładnie szamponem.

Zabieg warto stosować 2-3 razy w tygodniu.

Czarna herbata

Czarna herbata to doskonały specyfik na opóźnienie siwienia ale również zamaskowanie tych, które już się pojawiły. Zawarte w niej naturalne pigmenty, przeciwutleniacze i inne dobroczynne składniki sprawiają, że w genialnie sprawdza się w pielęgnacji włosów i jest stosowana od zarania dziejów. Jak zrobić domową płukankę z czarnej herbaty?

Zaparz duży kubek mocnej, czarne herbaty i dodaj do niej łyżeczkę soli.

Poczekaj aż ostygnie, a następnie polewaj nią włosy i starannie wmasuj w skórę głowy.

Herbatę pozostaw na kosmykach 30 minut.

Zabieg ten zaleca się stosować co drugi dzień.

Kawa

Podobnie jak herbata na siwe włosy zadziała kawa. Poza tym, że jest naturalnym wrogiem siwych włosów, to dodatkowo można użyć jej jako peeling, który doskonale oczyści skórę głowy i usunie pozostałości po stosowanych kosmetykach. Jak zrobić domowy preparat z kawy?

Zaparz sypaną kawę w kubku, a następnie ostudź.

Polewaj nią włosy, fusy natomiast wmasuj okrężnymi ruchami w skórę głowy.

Pozostaw na kosmykach ok. 30 minut i spłucz letnią wodą. Następnie umyj dokładnie głowę szamponem.

Aby zabieg przynosił zadowalające efekty, warto wykonywać go 2-3 razy w tygodniu.

Zobacz też: Skąd się bierze siwizna i jak z nią zdrowo walczyć? Domowe sposoby na siwe włosy



Zdjęcie Kawa nie tylko pomoże opóźnić siwienie, ale również złuszczy martwy naskórek / 123RF/PICSEL

Szałwia

Szałwia jest ziołem o wszechstronnym zastosowaniu. Doskonale sprawdza się jako napar do picia, ale również do stosowania zewnętrznego w kosmetyce. Szałwia jest składnikiem wielu kosmetyków - szczególnie tych do włosów. Za sprawą silnych przeciwutleniaczy, roślina ta stosowana w pielęgnacji pomaga opóźnić, a nawet zatrzymać proces siwienia włosów. Szałwię zaleca się także stosować jako środek pomocniczy przy wypadaniu włosów. Jak zrobić płukankę do włosów z szałwii?

Szałwię w postaci liści lub gotowych torebek ekspresowych zaparz w naczyniu.

Gotuj przez około 10 minut, a następnie odstaw, by ostygła.

Zanim zastosujesz płukankę umyj włosy szamponem, a następnie wilgotne polewaj naparem z szałwii. Preparatu nie musisz spłukiwać.

Zabieg dobrze wykonywać trzy razy w tygodniu.