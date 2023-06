Kosztuje złotówkę, a potrafi zdziałać cuda. Prasuje zmarszczki jak żelazko

Kolory paznokci, które postarzają dłonie. Zamiast nich wybierz klasykę

Domowe, żelowe płatki pod oczy. Hit pielęgnacji za parę złotych

Fryzury, które podkreślają zmarszczki. Te cięcia bezlitośnie postarzają

Co to jest alantoina?

Alantoina to organiczny związek chemiczny, produkowany w korzeniach roślin motylkowych np. w soi, soczewicy, cieciorce, fasoli czy lucernie. Powstaje jest w wyniku procesów metabolicznych, zachodzących przy udziale bakterii brodawkowych. To jednak nie jedyne źródło jej pochodzenia. Alantoina jest również produkowana przez mięczaki, gady i niektóre ssaki w procesie rozkładu kwasu moczowego. Właściwości tego związku sprawiły, że od wieków ma zastosowanie lecznicze, stała się także popularnym i pożądanym składnikiem wykorzystywanym w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Alantoina to składnik:

Reklama

maści i kremów do pielęgnacji skóry,

maści przeznaczonych do leczenia chorób skórnych m.in. owrzodzeń, odleżyn, otarć, odparzeń,

kosmetyków.

Przeczytaj też: Jakie właściwości pielęgnacyjne ma aloes? Poznaj zastosowanie kosmetyczne magicznej rośliny



Maść z alantoiną - właściwości

Produkty, które w składzie mają alantoinę wykazują działanie:

regenerujące,

kojące,

złuszczające,

rozjaśniające,

łagodzące podrażnienia,

zabezpieczają przed uszkodzeniami,

uelastyczniają, wygładzają i nawilżają skórę.

Ich stosowanie ponadto jest w pełni bezpieczne dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, a także małych dzieci i noworodków. Alantoina nie wywołuje reakcji alergicznych, nie jest toksyczna, ani też w żaden sposób szkodliwa dla skóry. W preparatach najczęściej łączy się ją z witaminami E, A, F oraz D, które wzmacniają jej działanie.

Zobacz też: Oto co potrafi maść z arniki. Dostaniesz ją w aptece za grosze

Maść z alantoiną - dla kogo?

Zdjęcie Preparaty z alantoiną polecane są osobom, które borykają się z trądzikiem i bliznami potrądzikowymi / 123RF/PICSEL

Maści i kremy z alantoiną polecane są dla osób z różnymi zmianami skórnymi, ale są także często stosowane jako dodatek wzbogacający codzienną pielęgnację. Produkty te polecane są dla osób walczących z:

trądzikiem i śladami potrądzikowymi (leczy i działa rozjaśniająco na blizny),

odleżynami,

oparzeniami,

stanami zapalnymi skóry.

Wszechstronne zastosowanie maści i kremów z alantoiną sprawiło, że stały się hitem, które zawsze warto mieć pod ręką. Tym bardziej, że nie należą do drogich produktów - za maść z alantoiną w aptece trzeba zapłacić tylko kilkanaście złotych.



Przeczytaj też: Hit z apteki za 7 zł. Zastąpi najdroższy krem, zmarszczki wyprasuje jak żelazko