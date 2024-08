W 2019 roku Klaudia wzięła udział w castingu do ósmej edycji programu “Top Model". Jej uroda, perfekcyjna sylwetka i naturalność przed obiektywem aparatu oczarowały jury do tego stopnia, że postanowili po raz pierwszy w historii programu wręczyć jej Złoty Bilet.

W jednym z wywiadów Klaudia El Dursi wyznała, że często dostaje pytania o to, w jaki sposób dba o swoje włosy. Jej fanki są bowiem ciekawe, co robi, że jej pasma są tak mocne, gęste i błyszczące.

Spora w tym oczywiście zasługa genów, jednak modelka przyznaje, że dużą wagę przykłada do pielęgnacji. Praca na planie wiąże się bowiem z częstym używaniem prostownicy, lokówki oraz dużej ilości kosmetyków do stylizacji, co w efekcie prowadzi do tego, że włosy stają się suche, szorstkie i matowe. Dlatego też Klaudia zawsze używa produktów termoochronnych, które minimalizują ryzyko powstawania uszkodzeń spowodowanych wysoką temperaturą.