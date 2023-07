Spis treści: 01 Teorie na temat rzekomej szkodliwości kremów SPF

02 Zarzuty wobec kremów z filtrami UV

03 Ekspertka o konieczności stosowania ochrony przed UV

04 Dlaczego tak naprawdę kremy SPF są niezbędne?

Teorie na temat rzekomej szkodliwości kremów SPF

Ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV jest jednym z najważniejszych aspektów pielęgnacji skóry. Kremy z filtrem SPF są powszechnie polecane przez dermatologów, którzy podkreślają ich kluczową rolę w zapobieganiu poparzeniom, uszkodzeniom i chorobom skórnym, takim jak czerniak.

Mimo tego, istnieją głosy, które podważają bezpieczeństwo i skuteczność tych produktów. Szczególnie w ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiają się opinie, jakoby kremy z filtrami UV miały być toksyczne i niebezpieczne dla zdrowia i życia, a ich producenci mają żerować na strachu konsumentów.

Takie teorie można było spotkać już od jakiegoś czasu, jednak ostatnio ich zwolennicy uaktywnili się. Niektórzy twierdzą, że jest to spowodowane wygasaniem pandemii koronawirusa, a co za tym idzie, również ruchu antyszczepionkowców. Co konkretnie jest "zarzucane" kremom SPF?

Zarzuty wobec kremów z filtrami UV

Jednym z najczęściej podnoszonych argumentów przeciwników kremów z filtrem UV jest ich rzekoma toksyczność. Obawa wynika z faktu, że w niektórych produktach stosuje się składniki chemiczne, które mogą wywoływać reakcje uczuleniowe lub podrażnienia skóry u niektórych osób.

Warto jednak podkreślić, że dermatolodzy zalecają kremy z filtrem UV dostosowane do różnych typów skóry, w tym dla cery wrażliwej, skłonnej do alergii czy osób cierpiących na egzemę. Poza tym wielu producentów kosmetyków unika obecnie stosowania tych składników i rozwija delikatniejsze formuły kremów z filtrem.

Inną teorią jest postulowane negatywne działanie na syntezę witaminy D w organizmie. Witamina D jest niezwykle ważna dla zdrowia kości i układu odpornościowego, a głównym źródłem jej naturalnej produkcji jest promieniowanie UVB.

Jednak dermatolodzy zaznaczają, że wystarczy zaledwie kilka minut ekspozycji na słońce każdego dnia, aby zapewnić organizmowi wystarczającą ilość witaminy D, nie powodując jednocześnie znaczących uszkodzeń skóry. Dodatkowo, wiele kremów z filtrem UV zawiera składniki, które dodatkowo wspierają syntezę witaminy D w skórze.

Z kolei najpoważniejszym zarzutem wobec kremów z filtrem UV jest twierdzenie, że takie produkty w rzeczywistości przyczyniają się do wzrostu zachorowań na czerniaka, zamiast mu zapobiegać. Sugeruje się, że stosowanie kremów z filtrem może zachęcać ludzi do dłuższego przebywania na słońcu lub bagatelizowania innych form ochrony, takich jak ubrania czy parasole.

Natomiast to właśnie nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV bez odpowiedniej ochrony jest głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka skóry. Kremy z filtrem UV są niezbędne w dzisiejszych czasach, gdy nasze środowisko jest coraz bardziej narażone na szkodliwe działanie promieniowania UV, a nasza skóra ma coraz mniejszą naturalną ochronę.

Ekspertka o konieczności stosowania ochrony przed UV

Dermatolożka, dr Małgorzata Marcinkiewicz, prowadząca na Instagramie profil @okiem_dermatologa, zapewnia, że kremy z filtrami UV są na bieżąco badane, aby zapewnić ich bezpieczeństwo dla zdrowia.

Filtry przeciwsłoneczne są od lat intensywnie badane pod każdym kątem. Istnieją specjalne instytucje, które nadzorują rynek substancji chemicznych stosowanych w kosmetykach, by zapewnić konsumentom bezpieczeństwo. Instytucje te bazują na badaniach naukowych, rzetelnych i opartych o duże dane, nie zaś pojedyncze artykuły. Na ten moment badacze śledzą kilka filtrów chemicznych, by wykazać ich wpływ na gospodarkę hormonalną, czy neurotoksyczność. Badania na ten moment nie są wystarczające i musimy je bacznie śledzić. Większość z tych filtrów została wyparta z preparatów ochronnych. tłumaczy dr Marcinkiewicz

Ekspertka osobom, które wciąż obawiają się stosowania kremów SPF, poleca filtry mineralne, rekomendowane dla dzieci.

- Trend forsowany przez niektórych w sieci i social mediach jest niekorzystny społecznie. Nasi rodacy i tak niechętnie stosują odpowiednie środki ochrony przeciwsłonecznej, tak jak sceptycznie podchodzą do szczepień, nie badają znamion regularnie, co jest najlepszą profilaktyką czerniaka i innych nowotworów skóry. Mało kto wie, że najczęstszy rak na świecie to rak podstawnokomórkowy właśnie wywoływany przez promienie UV.

Zniechęcanie czy wręcz przekonywanie innych do zaniechania fotoprotekcji i nadmiernego przebywania na słońcu to prosta droga do fotostarzenia i wspomnianych nowotworów. Procesy te toczą się wolno i może to jest powodem, że nie widzimy związku między nimi a działaniem słońca. Stąd z pomocą przychodzą naukowcy, którzy całe swoje życie poświęcają, by wykazać pewne korelacje. przekonuje dermatolożka

Dlaczego tak naprawdę kremy SPF są niezbędne?

Mimo różnych teorii przeciwko stosowaniu kremów z filtrem UV, ich używanie jest bezsprzecznie niezbędne ze względu na wiele korzyści:

Ochrona przed uszkodzeniami skóry : Promieniowanie UV jest głównym czynnikiem przyspieszającym proces starzenia się skóry, powstawanie zmarszczek, przebarwień i utraty jędrności. Kremy z filtrem UV skutecznie chronią skórę przed szkodliwym wpływem słońca.

: Promieniowanie UV jest głównym czynnikiem przyspieszającym proces starzenia się skóry, powstawanie zmarszczek, przebarwień i utraty jędrności. Kremy z filtrem UV skutecznie chronią skórę przed szkodliwym wpływem słońca. Zapobieganie rakowi skóry : Odpowiednie stosowanie kremów z filtrem UV zmniejsza ryzyko (choć nie zapobiega mu całkowicie) zachorowania na czerniaka, który jest jednym z najczęstszych nowotworów na świecie.

: Odpowiednie stosowanie kremów z filtrem UV zmniejsza ryzyko (choć nie zapobiega mu całkowicie) zachorowania na czerniaka, który jest jednym z najczęstszych nowotworów na świecie. Wspomaganie ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB : Kremy z filtrem UV, oznaczone jako "broad-spectrum," chronią zarówno przed promieniowaniem UVA, które jest odpowiedzialne za uszkodzenia komórek skóry, jak i UVB, które powoduje oparzenia słoneczne.

: Kremy z filtrem UV, oznaczone jako "broad-spectrum," chronią zarówno przed promieniowaniem UVA, które jest odpowiedzialne za uszkodzenia komórek skóry, jak i UVB, które powoduje oparzenia słoneczne. Poprawa zdrowia skóry : Dbanie o skórę i chronienie jej przed szkodliwym działaniem promieniowania UV może pomóc w utrzymaniu zdrowej, nawilżonej i elastycznej skóry.

: Dbanie o skórę i chronienie jej przed szkodliwym działaniem promieniowania UV może pomóc w utrzymaniu zdrowej, nawilżonej i elastycznej skóry. Zdjęcie Plażowanie bez odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej jest niebezpieczne / 123RF/PICSEL

