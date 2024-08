Dlatego wymieniając domowe sposoby na spierzchnięte usta , grzechem byłoby pominąć miód. Jak go stosować? Wystarczy często smarować usta miodem i starać się, by jak najdłużej na nich pozostał. To chyba najtrudniejsza część zabiegu — powstrzymanie się przed oblizaniem warg. Możesz też przygotować maseczkę z miodu i twarogu. Przepis znajdziesz w filmie poniżej.

Lód z pewnością nie jest pierwszym pomysłem, jak przychodzi na myśl, gdy poszukujemy odpowiedzi na pytanie: “co na spierzchnięte usta"? Okazuje się jednak, że zamrożona woda może pomóc naszym wargom dojść do siebie. Jak stosować lód na spierzchnięte usta? Wystarczy przez kilka dni masować usta kostkami lodu. Uczucie chłodu w upalne dni należy do przyjemnych doznań i ukoi pieczenie małych ranek. Jednak największą zaletą stosowania lodu jako domowej metody na spierzchnięte usta jest poprawienie ich ukrwienia i ujędrnienie, co przekłada się też na nawilżenie i dostarczanie do naczynek krwionośnych większej ilości składników odżywczych.