Uczeni odkryli, że mango spożywane w odpowiedniej ilości zmniejsza zmarszczki

Nie od dziś wiadomo, że na kondycję skóry wpływ ma szereg czynników, w tym właściwie skomponowany jadłospis. Okazuje się, że umieszczanie na talerzu konkretnych produktów może nie tylko zapewnić cerze odpowiednie nawilżenie i zapobiec powstawaniu wyprysków, ale także wyraźnie ją odmłodzić. Naukowcy odkryli, że szczególnie korzystne działanie wykazuje w tym kontekście mango.

Zdjęcie Jeśli zależy nam na zniwelowaniu widocznych zmarszczek, powinnyśmy regularnie sięgać po mango /123RF/PICSEL

Nieskazitelna, pozbawiona niedoskonałości i emanująca młodzieńczym blaskiem cera to marzenie większości kobiet. Wraz z wiekiem jej kondycja niestety ulega zazwyczaj pogorszeniu. Skóra traci bowiem blask i jędrność, zaczynają pojawiać się na niej przebarwienia. Jedną z najbardziej znienawidzonych przez nas oznak starzenia są zmarszczki. Aby zapobiec ich powstawaniu, uciekamy się więc do stosowania specjalistycznych preparatów, a nawet poddajemy się inwazyjnym zabiegom. Choć w korzystaniu z dobrodziejstw medycyny estetycznej nie ma oczywiście niczego złego (pod warunkiem, że robimy to z umiarem), warto najpierw wypróbować mniej ryzykowne, a zarazem zdecydowanie tańsze metody. Jedną z nich jest modyfikacja jadłospisu.

Nie od dziś wiadomo wszak, że zbilansowana dieta bogata w niezbędne składniki odżywcze, ma zbawienny wpływ na wygląd i kondycję skóry. Jak przekonują uczeni z Uniwersytetu Kalifornijskiego, jeśli zależy nam na zniwelowaniu widocznych zmarszczek, powinnyśmy regularnie sięgać po mango. Takie wnioski płyną z nowego badania, którego rezultaty publikowano właśnie na łamach cenionego czasopisma naukowego "Nutrients".

W trwającym cztery miesiące badaniu udział wzięło 28 kobiet w wieku postmenopauzalnym, które podzielono na dwie grupy. Podczas gdy uczestniczki z pierwszej grupy miały za zadanie spożywać pół szklanki mango cztery razy w tygodniu, badanym z drugiej grupy polecono jeść półtorej szklanki tych owoców w takich samych odstępach czasu.

Uczeni przy pomocy kamery pozwalającej uzyskać obraz w wysokiej rozdzielczości ocenili zmarszczki kobiet na początku badania oraz tuż po jego zakończeniu. Autorzy eksperymentu przekonują, że owa metoda pomiaru jest niezwykle dokładna.

- System, którego użyliśmy, pozwala precyzyjnie ocenić wygląd i stopień głębokości zmarszczek - podkreśla Vivien Fam, główna autorka badania. Okazało się, że mango w istocie jest skutecznym sposobem na odmłodzenie skóry - u uczestniczek, które spożywały pół szklanki owoców cztery razy w tygodniu, odnotowano zmniejszenie widoczności zmarszczek głębokich o 23 proc.

Myli się jednak ten, kto sądzi, że w celu redukcji oznak starzenia należałoby zajadać się mango bez ograniczeń. Eksperyment naukowy ujawnił bowiem, że uczestniczki, które jadły sześć szklanek mango tygodniowo, nie tylko nie poprawiły kondycji skóry, ale wręcz zauważyły wzrost zmarszczek.

- Nasze badanie pokazuje, że warto uwzględnić mango w jadłospisie, gdyż działa ono odmładzająco na skórę. Zawarte w nim przeciwutleniacze i beta-karoten zapobiegają uszkodzeniom komórek. Tak jak w przypadku większości produktów spożywczych, nie należy jednak z ilością tych owoców w diecie przesadzać - konkluduje Fam.