Spis treści: 01 Prosty patent na siwe włosy. Znały go już nasze babcie

02 Płukanka z liści laurowych na siwe włosy Porady Ten trik stosowały już babcie. Kuracja dla stóp za grosze. Dodaj liść laurowy

Obniża poziom cukru i cholesterolu we krwi oraz wspiera pracę wątroby i nerek

Na co pomaga napar z liścia laurowego? Stosuj minimum trzy dni

Popularna przyprawa, która pomoże na zmarszczki i trądzik. Przygotuj z niej maść, która zdziała cuda

Liście laurowe mogą mieć zastosowanie nie tylko w kuchni. Są również sprzymierzeńcem w walce z różnymi dolegliwościami, np. kaszlem. Mogą również pomóc rozprawić się z bólem głowy i przynieść ulgę w chorobach reumatycznych. Liście wawrzynu szlachetnego są też wykorzystywane w kosmetyce: są składnikiem kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji twarzy, włosów i całego ciała.

Ze względu na właściwości przeciwzapalne i oczyszczające liście laurowe znajdują się w składzie np. toników do skóry. Możemy je też znaleźć w składzie płynów do kąpieli czy odżywek do włosów - a to ze względu na działanie przeciwzapalnie i przeciwgrzybicznie. Liść laurowy może okazać się pomocny przy łuszczycy, grzybicy, łupieżu.

Reklama

Zobacz też: Prosty przepis na lifting za grosze. Maść z liści laurowych "wyprasuje" zmarszczki

Prosty patent na siwe włosy. Znały go już nasze babcie

Liście laurowe zawierają też składniki aktywne, które mogą mieć pozytywny wpływ na kolor włosów. Są bogate w witaminy, minerały i przeciwutleniacze. Kwas laurowy ma właściwości antyoksydacyjne, które mogą spowolnić proces siwienia włosów, a eugenol - ze względu na antyseptyczne i przeciwzapalne działanie może stymulować cebulki włosowe. Zawarty w liściach mangan jest z kolei niezbędny do wytwarzania melaniny odpowiedzialnej za kolor włosów.

Liście wawrzyna szlachetnego zawierają całą listę substancji czynnych, takich jak olejki eteryczne (cyneol, terpeny, geraniol), garbniki, flawonoidy, lignany czy alkaloidy. Oprócz tego są bogate w witaminy A, B2, B3, B5, B6, C, kwas foliowy, wapń, żelazo, mangan, potas, selen, miedź, cynk i magnez. Taka mieszanka z pewnością będzie stanowiła pyszny eliksir dla naszych włosów.

Zdjęcie Liść laurowy może spowolnić proces siwienia włosów / 123RF/PICSEL

Dlatego też stosowanie liści na włosy może przynieść sporo pozytywnych efektów. Odżywienie skóry głowy, odżywienie i wzmocnienie włosów to z pewnością niektóre z nich. Liście laurowe wspierają proces zachowania naturalnego pigmentu, dlatego też mogą zahamować siwienie włosów. Tutaj kluczowa jest jednak systematyczność i wytrwałość. Dopiero po czasie zauważymy efekty.

Warto pamiętać, że siwienie włosów to naturalny proces i wiele zależy od czynników genetycznych. Dlatego efekty stosowania domowych specyfików z liści laurowych dla każdego będą inne.

Jak stosować liście laurowe na włosy? Oto proste sposoby.

Zobacz też: Wystarczy jedna szklanka napoju dziennie. Nawadnia, odchudza, odmładza

Płukanka z liści laurowych na siwe włosy

Przepis na płukankę z liści laurowych

Wrzuć kilka liści laurowych do garnka z wodą. Zagotuj wodę, a później zmniejsz płomień i gotuj przez 20 minut. Odstaw napar i poczekaj aż wystygnie. Ostatni krok: przecedź miksturę. Napar z liści laurowych możesz stosować jako płukankę po umyciu włosów. Regularne stosowanie zadziała odżywczo i przy okazji zachowa kolor włosów.

Zdjęcie Liście laurowe mają wiele zastosowań / 123RF/PICSEL

Możesz też zastosować inny trik - maseczkę z liści laurowych. Zmiel kilka liści na proszek, dodaj do oleju i wymieszaj. Powstały "krem" nałóż na włosy i skórę głowy. Pozostaw na godzinę, a następnie umyj włosy. Zadziała podobnie jak wspomniany napar.

Zobacz też: Nadal wiele osób chowa liść laurowy pod poduszką. Ma mieć ogromną moc

***