Czy słońce niszczy włosy?

Gdy dni stają się coraz dłuższe, a temperatury wyższe, wiele mówi się o ochronie skóry przed promieniowaniem UV. Używanie kremów z filtrem staje się powszechne, nadal jednak wielu z nas zapomina o dbaniu o włosy latem. To duży błąd, ponieważ ani się obejrzymy, nasze kosmyki staną się suche, matowe, pozbawione blasku. Zamiast ładnej fryzury, na głowie będziemy mieć twór bardziej przypominający stóg siana. Dlaczego tak się dzieje? Czego nie lubią włosy?

Promieniowanie UV prowadzi do niszczenia wiązań białkowych i aminokwasów, z których zbudowane są włosy. Skutkuje również odchyleniem łuski kosmyków, przez co tracą nawilżenie, sprężystość i blask. W dużym natężeniu promienie słońca mogą osłabiać także skórę głowy, co z kolei prowadzi do nadmiernego wypadania włosów. Brak właściwej ochrony przyczynia się też do szybszego płowienia koloru.

Latem włosy potrzebują szczególnej pielęgnacji 123RF/PICSEL

Wakacyjne zagrożenia dla fryzury

Nie tylko słońce szkodzi włosom. Niekorzystny wpływ na stan fryzury na również słona woda, która wysusza zarówno skórę głowy, jak i pasma na całej ich długości. Kąpiele w morzu sprawiają więc, że kosmyki tracą atrakcyjny wygląd i dobrą kondycję. Gdy dodamy do tego suszenie fryzury na słońcu i wietrze, przepis na sianowate włosy mamy gotowy.

Do tego dochodzi beztroska. Wakacyjny czas często sprawia, że rezygnujemy z rutyny pielęgnacyjnej, która pomaga nam dbać o kosmyki na co dzień. Tym bardziej warto poznać proste triki, które odpowiadają na pytanie, jak chronić włosy latem.

Intensywne nawilżenie i ochrona, czyli miód na włosy

Doprowadzenie zaniedbanej latem fryzury może trwać długie tygodnie. Zamiast inwestować w drogie kosmetyki lub zabiegi regeneracyjne, postaw na domowy sposób na regenerację włosów. Potrzebujesz wyłącznie swojego ulubionego szamponu oraz produktu z domowej spiżarni.

Stosowanie miodu na włosy sprzyja nawilżeniu. Pasma stają się miękkie i błyszczące, a efekt takiej kuracji zobaczyć można już po pierwszym użyciu. Jak się za to zabrać? Przed myciem odmierz potrzebną ilość szamponu i wlej do miseczki lub niewielkiego kubeczka. Dodaj kilka kropel miodu, wymieszaj i użyj do mycia głowy. Wakacyjna pielęgnacja wcale nie musi być skomplikowana.

Woda rozmarynowa na włosy rozwiąże powszechne problemy

Domowa pielęgnacja włosów przyniesie bardzo dobre efekty 123RF/PICSEL

Nie rezygnuj z wykonywania naturalnych płukanek. Latem doskonale sprawdzi się woda rozmarynowa na włosy, która wykazuje działanie antybakteryjne. Pomoże zwalczyć infekcje i stany zapalne skóry głowy, a także uporać się z łupieżem. Złagodzi swędzenie i ograniczy wypadanie włosów, pobudzając jednocześnie ich wzrost.

Do przygotowania płukanki użyć można zarówno świeżych, jak i suszonych liści rozmarynu. Dwie łyżki surowca zalej dwiema szklankami wrzątku. Odstaw na 15 minut do zaparzenia. Odcedź i ostudź miksturę do temperatury pokojowej. Domowy kosmetyk jest gotowy do użycia. Stosuj po myciu, delikatnie wmasowując płukankę w skórę głowy. Pozostaw na kilka minut, następnie spłucz letnią wodą.

